Секретар міськради Дніпра літає Європою приватним літаком під час відряджень – розслідування

Секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара регулярно подорожує Європою власним літаком під час службових відряджень. За півтора року міський голова Дніпра Борис Філатов відпустив його у поїздки за кордон загальною тривалістю 61 день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Слідства.Інфо».

Як з’ясували журналісти, приватний літак Piper 28-161 Warrior 2002 року, вказаний у декларації Санжари з 2020 року, неодноразово використовувався під час таких поїздок. За цей час вони зафіксували щонайменше чотири випадки використання повітряного судна у відрядженнях.

Зокрема, у квітні-травні 2025 року, коли Санжара офіційно відряджався до Варшави, його літак кілька днів перебував у Словенії. Там у той період навчалася його донька. До Польщі посадовець прилетів лише 7 травня, попри те що відрядження почалося ще 28 квітня.

Раніше він також двічі літав до Варшави для перемовин щодо будівництва метро в Дніпрі – в серпні-вересні та грудні 2024 – січні 2025 року. Обидва рази маршрути літака проходили через Словенію та Хорватію. Загалом ці поїздки тривали понад місяць.

Ще одне відрядження – до Австрії та Чехії – тривало 17 днів. Метою поїздки було підписання угоди про партнерство з Остравою та виступ на показі вистави Дніпровського молодіжного театру у Відні. Під час цього відрядження літак також здійснив кілька зупинок у Словенії та Хорватії.

Санжара пояснив журналістам, що літає у вільний час, щоб підтримувати пілотські навички та продовжувати ліцензію.

Літак Санжари вивезли з України під час повномасштабного вторгнення. У деклараціях посадовець не зазначає його вартості, але, за оцінками фахівців, на європейському ринку така модель коштує близько $110-120 тис. Спочатку Санжара орендував його, а вже з 2021 року дружина посадовця Тетяна Санжара стала власницею 30% цього літака. Решта 70% досі належать компанії ATN Enterprises з американського штату Делавер.

За словами дружини Санжари, з урахуванням ремонту літак обійшовся родині більш ніж у $100 тис. Сам же посадовець наголосив, що сім’я вклала лише 30% від загальної вартості літака, і пояснює: «Якщо ми кажемо про якусь останню вартість, 85 тисяч доларів чи євро, зараз я не згадаю, як воно було. Не вказував вартість у декларації, тому що там не було фактичної ціни. Не було остаточної оцінки».

До слова, Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили одного із топпосадовців Київської міської державної адміністрації незаконному перетину кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ. Як встановило розслідування, керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради у листопаді 2023 року та у жовтні 2024 року виїжджав до ЄС під виглядом службового відрядження. За даними слідства, насправді у цей час посадовець відпочивав в Іспанії та Італії.