В Україні три з чотирьох штрафів за порушення правил дорожнього руху просто зникають

Лідером за кількістю неоплачених штрафів є Дніпропетровщина

2 009 913 штрафів за порушення правил дорожнього руху зафіксовано наразі в Україні. Це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

1,5 млн штрафів за порушення ПДР або 75% від загальної кількості таких проваджень у реєстрі завершені, хоча й борг «висить» на порушниках – просто у зв’язку з неможливістю стягнути борг з порушника. Таким чином, значна частина неоплачених штрафів і надалі залишається у реєстрі боржників.

Кількість боргів за неоплачені штрафи ПДР фото: «Опендатабот»

Переважна більшість несплачених своєчасно штрафів – аж 92% – припадають на чоловіків (1,8 млн випадків). Жінки порушували та не сплатили своєчасно лише у 8% випадків. Частіше за інших порушують люди у віці від 25 до 45 років (64% або понад 1,28 млн боргів). На водіїв до 25 років припадає 13% штрафів (близько 252 тисяч). Ще 23% (приблизно 469 тисяч) боргів у порушників, старших за 45 років.

Лідером серед порушників залишається Дніпропетровщина – 211,5 тис. штрафів (11%). Наслідує столиця – 193,7 тис. (10%), Одещина – 146,9 тисячі (7%), Харківщина – 125,9 тисячі (6%) та Київщина – 106,3 тис. (5%). Найменше порушень фіксують на Луганщині – 13,2 тисячі штрафів (0,7%), а також у Тернопільській (1,4%), Херсонській (1,8%), Черкаській (2,3%) та Чернівецькій (2,4%) областях.

Вік боржників

Варто зазначити, що у реєстрі зафіксовано справжні рекордсмени з кількості порушень. Абсолютний лідер – 27-річний чоловік із Вінниччини, на якому висить 1056 штрафів. У цьому ж регіоні інший 43-річний водій має 932 несплачені штрафи. У Дніпропетровській області мешкає 42-річний чоловік із 797 штрафами, у Рівненській – 35-річний із 636, а в Сумській – 28-річний із 555.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023.