До Києва прибув премʼєр-міністр Польщі Туск

Сьогодні, 5 лютого, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва. Про це повідомила в мережі X канцелярія глави уряду Польщі, передає «Главком».

«Прем'єр-міністр Дональд Туск розпочав свій візит до Києва», – йдеться в повідомленні.

Туска на столичному вокзалі зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга. Деталі програми візиту та запланованих зустрічей наразі не уточнюють.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв, що прибуде до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. «У наступні кілька днів я буду у Києві – на запрошення Володимира Зеленського. У цей складний час Україну не можна залишати сам на сам», – написав Туск 2 лютого.