Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До Києва прибув премʼєр-міністр Польщі Туск

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
До Києва прибув премʼєр-міністр Польщі Туск
Сибіга зустрів Туска на вокзалі
фото: Kancelaria Premiera/Х

Деталі програми візиту та запланованих зустрічей наразі не уточнюють

Сьогодні, 5 лютого, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва. Про це повідомила в мережі X канцелярія глави уряду Польщі, передає «Главком».

«Прем'єр-міністр Дональд Туск розпочав свій візит до Києва», – йдеться в повідомленні. 

До Києва прибув премʼєр-міністр Польщі Туск фото 1

Туска на столичному вокзалі зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга. Деталі програми візиту та запланованих зустрічей наразі не уточнюють.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв, що прибуде до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. «У наступні кілька днів я буду у Києві – на запрошення Володимира Зеленського. У цей складний час Україну не можна залишати сам на сам», – написав Туск 2 лютого.

Читайте також:

Теги: Дональд Туск Польща Андрій Сибіга МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проти колишнього міністра юстиції Польщі висунуто 26 звинувачень
Підозрюваний у корупції ексміністр Польщі отримав політичний притулок в Угорщині
13 сiчня, 06:54
Захарова порадила Навроцькому прочитати статтю Путіна, де він переклав відповідальність за початок війни Польщу
Захарова звинуватила Навроцького в наклепі на СРСР та порадила прочитати статтю Путіна
28 сiчня, 19:03
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
31 сiчня, 09:57
У 2013–2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%
Польща стала найбільшим постачальником коксу в Україну у минулому році
5 сiчня, 12:44
Рада Україна–НАТО зібралась через атаку «Орєшніком» по Львову
Рада Україна-НАТО обговорила удар РФ ракетою «Орєшнік»
13 сiчня, 08:16
Дональд Туск заявив про можливий слід спецслужб РФ у кібератаках на Польщу
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
15 сiчня, 13:38
Польські військові заявили про гібридні дії Білорусі на кордоні
Польща зафіксувала підвищену активність БПЛА біля білоруського кордону
22 сiчня, 16:04
Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав дії Франції щодо танкера «тіньового флоту» РФ
Сибіга привітав затримання Францією підсанкційного танкера РФ
22 сiчня, 19:53
Конгрес партії «Конфедерація польської корони» у Лохуві
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
1 лютого, 07:19

Події в Україні

Стався землетрус на заході України
Стався землетрус на заході України
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)
До Києва прибув премʼєр-міністр Польщі Туск
До Києва прибув премʼєр-міністр Польщі Туск
Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року
Втрати ворога станом на 5 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua