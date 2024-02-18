Шольц заблокував кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО

Шольц начебто вважав посаду керівника НАТО «надто важливою, щоб довірити її християнському демократу з Німеччини»

Олаф Шольц не дав згоди на майбутнє призначення Урсули фон дер Ляєн через «надто критичне ставлення до РФ»

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти кандидатури нинішньої очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на, яка минулого року розглядалась як одна з найімовірніших кандидаток на посаду генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє Welt am Sonntag з посиланням на високопоставлених чиновників ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не дав згоди на її майбутнє призначення через «надто критичне ставлення до РФ».

За словами співрозмовників, державний секретар США Ентоні Блінкен запропонував кандидатуру фон дер Ляєн главі Білого дому Джозефу Байдену. Американський лідер звернувся з цією ідеєю до Шольца, але наприкінці минулого року канцлер ФРН її відхилив.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Welt am Sonntag із посиланням на високопосадовців ЄС і дипломатів пише, що Шольц начебто вважав посаду керівника НАТО «надто важливою, щоб довірити її християнському демократу з Німеччини» (фон дер Ляєн є членкинею опозиційного Християнсько-демократичного союзу).

Також серед причин називали те, що посада голови Єврокомісії для канцлера ФРН грає меншу роль, ніж генсека Альянсу, і те, що Шольц нібито вважав мінусом у довгостроковій перспективі надто критичне ставлення фон дер Ляєн до РФ.

Крім того, Welt am Sonntag вдалось дізнатись, що раніше в НАТО справді планували призначити наступним генеральним секретарем жінку.

Певний час США придивлялись до прем’єрки Данії Метте Фредеріксен, але вона непереконливо виступила під час візиту до Вашингтона у червні. Іншу кандидатку – прем’єрку Естонії Каю Каллас – теж відхилили через надмірно критичну позицію до Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співрозмовники Welt am Sonntag сходяться на тому, що наступним генсеком НАТО призначать голову уряду Нідерландів Марка Рютте, який уже користується підтримкою понад 20 членів Альянсу. Питання, за даними співрозмовника Альянсу, хочуть вирішити до червня.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте