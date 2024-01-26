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Урсула фон дер Ляєн може вдруге очолити Єврокомісію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Урсула фон дер Ляєн може вдруге очолити Єврокомісію
Урсулу фон дер Ляйєн можуть висунути на другий термін як голову Єврокомісії
фото із відкритих джерел

Фон дер Ляйєн може оголосити свою кандидатуру на з'їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Берліні 19 лютого

Європейська народна партія (ЄНП) готова підтримати кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії. Про це пише брюссельський портал Euractiv.

За його інформацією, фон дер Ляйєн поки не оголошувала про намір знову стати кандидатом на пост голови Єврокомісії. Передбачається, що вона оголосить свою кандидатуру на з'їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Берліні 19 лютого. За даними Euractiv, крім ХДС висування фон дер Ляйєн на другий термін як глава Єврокомісії можуть підтримати партії-члени ЄНП «Громадянська платформа» та «Нова демократія».

Фон дер Ляйєн була обрана кандидатом на пост голови Єврокомісії 2 липня 2019 року, ставши першою жінкою на цій посаді.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз розпочинає перевірку законодавства України для початку переговорів про вступ. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті.

 Вона також анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України в Євросоюз.«Ми розпочинаємо процес скринінгу та формуємо рамку переговорів. А тим часом ми також почнемо працювати над нашими реформами, нашими власними реформами», – зазначила фон дер Ляєн. За її словами, йдеться про розширення до 35 країн-членів Євросоюзу. 

Нагадаємо, раніше євродепутатка обізвала дер Ляйєн через її позицію щодо Гази Відповідальність за розпалювання конфлікту між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС лежить на голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, заявила депутатка Європарламенту від Ірландії Клер Дейлі, (виступ опублікований на її каналі у соцмережі Twitter (X)). За її словами, саме діяльність фон дер Ляйєн призвела до геноциду та бойових дій у секторі Гази. Виступаючи з трибуни, Дейлі закінчила свою промову, назвавши голову Єврокомісії «фрау Геноцид».

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Теги: Єврокомісія партії Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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