Перемовини в Женеві. Буданов повідомив, коли відбудеться наступна зустріч

Переговори між Україною, США та Росією в Женеві тривали упродовж двох днів

Глава Офісу президента повідомив, що нова зустріч відбудеться найближчим часом

Тристоронні перемовини у Женеві завершено. Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Банкової.

Буданов не навів більше далей про перемовини, однак повідомив про їх продовження найближчим часом. «Разом з командою готуємось до продовження – вже найближчим часом. Вистоїмо!» – додав він.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Як повідомлялось, 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав попередню доповідь української переговорної групи за результатами зустрічей із представниками США та РФ у Женеві. За словами глави держави, військовий блок делегації досяг значного порозуміння щодо механізмів припинення вогню, тоді як у політичній площині суттєвого прориву поки не зафіксовано.