В Україні за час повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано вже понад 7 тис. 600 воєнних злочинів РФ

Криміналісти допомагатимуть в розслідуванні воєнних злочинів РФ, яких зафіксовано вже понад 7 тис. 600

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що до України прибули експерти-криміналісти зі Словаччини. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Перша група вже в столиці і готова допомагати нам в розслідуванні воєнних злочинів. У ній словацькі поліцейські, судово-медичні експерти та антрополог. Вони поділяться своїм часом, знаннями та досвідом, працюючи в спільних групах із українськими колегами», – зазначила генпрокурор.

Вона підкреслила, що в Україні за час повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано вже понад 7 тис. 600 воєнних злочинів РФ і підтримка світу в зборі доказів надзвичайно потрібна.

Венедіктова нагадала, що зараз на Київщині працює місія представників французької жандармерії та медичної служби Збройних сил Французької Республіки. Також в Україні команда Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

«Робота іноземних фахівців – це і знак відкритості України. Наша мета абсолютно прозора – ретельне розслідування кожного воєнного злочину РФ заради притягнення винних до відповідальності», – зазначила генпрокурор.

Нагадаємо, що 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів. «Україна є місцем злочину. Ми тут (у Бучі. – Ред.), тому що маємо розумні підстави вважати, що вчинялися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися істини», - сказав Хан.

Крім цього, в інтерв’ю «Главкому» кандидат юридичних наук Микола Гнатовський, який у минулому очолював Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням, заявив: нинішня фаза агресії РФ нарешті підштовхнула Міжнародний кримінальний суд перейти до стадії офіційного розслідування злочинів, які було скоєно з 2014 року. Це дуже важлива стадія, бо вона переходить у конкретні звинувачення конкретних людей із подальшим арештом.

«Ще 42 держави звернулися до Міжнародного кримінального суду із вимогою розслідувати злочини, що зараз вчиняються Росією на території України. Тож суд, якщо він буде наразі ефективним в Україні, має шанс, так би мовити, виправдатися за всі свої відносні невдачі попередніх двадцяти років», – пояснив Гнатовський.