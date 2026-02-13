До України з окупації повернулись п’ятеро дітей – Омбудсман

Меланія Трамп повідомляла про повернення до України дітей з окупованих територій

Україні вдалося повернути ще п’ятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях та в РФ. Про успішне завершення чергового етапу місії повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише «Главком».

За даними омбудсмана, з початку повномасштабного вторгнення на підконтрольну Україні територію вже повернули 1985 дітей. Нова група складається з п’ятьох неповнолітніх віком від 4 до 15 років. Для кожного з них шлях додому був випробуванням, яке тривало роками.

фото: Дмитро Лубінець

«Це відбулося завдяки активним зусиллям команди Офісу Омбудсмана, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back Ua. До цього процесу долучилася і громадська організація Save Ukraine. Вдячний їм за підтримку. Також хочу подякувати Першій Леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп за гуманітарну підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей», – зазначив Лубінець.

За кожним ім'ям приховується історія, яка завершилася щасливими обіймами:

Брат і сестра (4 та 6 років): Були викрадені окупантами з Херсонського будинку дитини ще немовлятами. Мама не бачила їх чотири роки.

Семирічний хлопчик: Також вихованець Херсонського будинку дитини, якого росіяни депортували під час окупації міста. Його мама не припиняла боротьбу, доки не обійняла сина.

Дев’ятирічний хлопчик: Опинився в РФ разом із мамою, яка там померла від тяжкої хвороби. Після невдалих спроб дідуся забрати дитину, хлопчик нарешті возз’єднався зі своїм дядьком в Україні.

Як відомо, першій леді США Меланії Трамп вдалося домогтися возз’єднання українських дітей зі своїми родинами, яких викрала Росія. Відомо, що до своїх сімей повернулися й російські діти.