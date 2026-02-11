Головна Країна Події в Україні
Удар РФ по будинку в Богодухові: деталі загибелі трьох дітей та батька

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Удар РФ по будинку в Богодухові: деталі загибелі трьох дітей та батька
У Богодухові оголосили дні жалоби після цинічного удару РФ по житловому будинку
фото: Харківська ОДА

Внаслідок удару ворожого дрона вижила вагітна матір дітей

У ніч на 11 лютого внаслідок російського обстрілу загинули троє малолітніх дітей та їхній батько. Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів про загиблу родину та повідомив нові деталі трагедії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олега Синєгубова.

Що відомо про загиблу родину

Внаслідок російського обстрілу загинули троє малолітніх дітей та їхній батько
Внаслідок російського обстрілу загинули троє малолітніх дітей та їхній батько
фото: Харківська обласна прокуратура

Відомо, що внаслідок удару російського БпЛА загинули троє дітей – дворічні хлопчики-близнята Іван та Владислав та їхня однорічна сестра Мирослава. Разом із дітьми загинув їхній батько Григорій Шикула, який був ветераном війни. Через удар будинок було повністю зруйновано та охоплено вогнем, родина опинилася під завалами.

Внаслідок удару російського БпЛА вижила матір дітей вагітна Ольга Крівогуб
Внаслідок удару російського БпЛА вижила матір дітей вагітна Ольга Крівогуб
фото: Суспільне Харків

Вижила після російського обстрілу лише 35-річна вагітна мати дітей Ольга. Крівогуб. Її врятували рятувальники. Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки, лікарі вже виписали її з лікарні. Відомо, що через удар дрона постраждала 73-річна сусідка родини, жінці діагностовано гостру реакцію на стрес та гіпертонічний криз. Лікарі надали їй медичну допомогу.

Після російського обстрілу вижила лише 35-річна вагітна мати дітей
Після російського обстрілу вижила лише 35-річна вагітна мати дітей
фото: Харківська ОДА

«Армія РФ вкотре прицільно атакувала звичайний житловий будинок посеред ночі. Черговий терористичний акт держави, яка воює проти мирного населення – проти маленьких дітей, вагітних жінок, людей похилого віку», – написав Олег Синєгубов. Відомо, що родина евакуювалася із Золочіва через постійні обстріли. Ніч, коли загинули діти та чоловік Ольги, була першою в новому будинку.

У Богодухові оголошено дні жалоби

Міський голова Богодухова Володимир Бєлий повідомив що у зв’язку з трагедією в місті на 11, 12, 13 лютого буде оголошено дні жалоби. Тому мер наказав приспустити прапори України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях, будівлях підприємств та установ.

«Внаслідок удару по приватному будинку ми втратили найдорожче - наше майбутнє. Троє янголят: двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка. Разом із ними загинув їхній 34-річний батько. Мати та бабуся виборюють життя під наглядом лікарів», – написав мер міста.

Деталі нічного обстрілу Богодухова

Росіяни поцілили по будинку БпЛА типу «Герань-2»
Росіяни поцілили по будинку БпЛА типу «Герань-2»
фото: Харківська ОДА

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, удар по будинку на Харківщині в Богодухові стався 10 лютого близько 23:30. За попередніми даними, росіяни поцілили по будинку БпЛА типу «Герань-2». У приватному будинку проживала родина з п’яти людей.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 лютого російський ударний безпілотник влучив у будинок в Богодухові на Харківщині. Унаслідок вибуху загинуло троє дітей та їхній батько, матір поранено. Унаслідок влучання будинок був повністю зруйнований та загорівся, а сім'я опинилася під завалами. Загинули три дитини – однорічна дівчинка та два хлопчики віком один рік і три місяці, а також їхній 34-річний тато.

Також повідомлялося, що загиблий від удару російського дрона у Богодухові 34-річний чоловік виявився ветераном війни, який повернувся з фронту після важкого поранення. Разом із ним ворожий обстріл забрав життя трьох його дітей – двох синів та доньки. Близько тижня тому – на початку лютого – родина переїхала до придбаного будинку у Богодухові. До цього, каже очільник Золочівської громади, родина перед мобілізацією жила у Новій Водолазі. Туди ж батько родини і повернувся після демобілізації, у Сковородинівці чоловік був тільки прописаний.

