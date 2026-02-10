Смерть малюків у зачиненій квартирі під час пожежі: справу матері передано до суду

Раніше матір неодноразово притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей

Діти не змогли самотужки вибратися з квартири і загинули від отриманих опіків

Прокурори Криворізької південної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річної мешканки міста за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 2 вересня 2025 року у квартирі сталося коротке замикання лічильника, що спричинило пожежу. Усередині, без нагляду дорослих, були дві малолітні дитини – п'ятирічна дівчинка та дворічний хлопчик. Вони не змогли самотужки вибратися і загинули від отриманих опіків.

Сусіди викликали рятувальників, які виявили тіла дітей у помешканні.

«Раніше матір неодноразово притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей. Зараз розглядається позов про позбавлення її батьківських прав щодо трьох старших дітей, які перебувають у центрі реабілітації», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Львівській області правоохоронці розслідують трагедію, внаслідок якої загинули троє малолітніх дітей. Ситуація перебуває на контролі Львівської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, на Черкащині жінка, яка залишила вдома без нагляду шістьох дітей, отримала підозру через смерть дітей. Четверо з них загинули в пожежі, ще двоє перебувають у лікарні з опіками.