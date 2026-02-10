Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Смерть малюків у зачиненій квартирі під час пожежі: справу матері передано до суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Смерть малюків у зачиненій квартирі під час пожежі: справу матері передано до суду
Раніше матір неодноразово притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей
фото: Офіс генпрокурора

Діти не змогли самотужки вибратися з квартири і загинули від отриманих опіків

Прокурори Криворізької південної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річної мешканки міста за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 2 вересня 2025 року у квартирі сталося коротке замикання лічильника, що спричинило пожежу. Усередині, без нагляду дорослих, були дві малолітні дитини – п'ятирічна дівчинка та дворічний хлопчик. Вони не змогли самотужки вибратися і загинули від отриманих опіків.

Сусіди викликали рятувальників, які виявили тіла дітей у помешканні.

«Раніше матір неодноразово притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей. Зараз розглядається позов про позбавлення її батьківських прав щодо трьох старших дітей, які перебувають у центрі реабілітації», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Львівській області правоохоронці розслідують трагедію, внаслідок якої загинули троє малолітніх дітей. Ситуація перебуває на контролі Львівської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, на Черкащині жінка, яка залишила вдома без нагляду шістьох дітей, отримала підозру через смерть дітей. Четверо з них загинули в пожежі, ще двоє перебувають у лікарні з опіками.

Теги: Кривий Ріг діти смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні дозволено брати шлюб 16-річним особам
Шлюб із 14 років, безпліддя як підстава для розлучення: деталі законопроєкту
4 лютого, 14:04
Смертельна ДТП на вулиці Стеценка у Києві. 3 лютого 2025 року
Смертельна ДТП на Стеценка у Києві: загинула 19-річна дівчина (фото)
4 лютого, 12:30
Юрій Колесник біля термокапсули
Криворізький винахідник створив термокапсулу, в якій можна зігрітися без опалення
25 сiчня, 16:15
Внаслідок знеструмлення зупинилися дві шахти
Кривий Ріг: врятовано понад 90 шахтарів, які застрягли під землею через знеструмлення
23 сiчня, 09:59
Родина втратила своє житло під час окупації Київщини
У родини, що постраждала від окупації, вилучено чотирьох дітей через «соціальну бідність»
19 сiчня, 10:00
Тіло колишнього високопосадовця лежало біля порога будинку
У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ
15 сiчня, 11:46
Протести в Ірані продовжуються
Кількість загиблих протестувальників в Ірані зростає
13 сiчня, 03:31
Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії, а також коло осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до смерті дитини
Смерть семирічної дитини у реабілітаційному центрі на Закарпатті: розпочато розслідування
12 сiчня, 16:46
Українських дітей наражають небезпеці та змушують молитися з окупантами
Росія втягнула дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій
11 сiчня, 06:58

Кримінал

Смерть малюків у зачиненій квартирі під час пожежі: справу матері передано до суду
Смерть малюків у зачиненій квартирі під час пожежі: справу матері передано до суду
Чи буде підозра Єрмаку? Керівник САП дав відповідь
Чи буде підозра Єрмаку? Керівник САП дав відповідь
На Буковині прокуратура інкримінує експосадовцю «Чернівцігаз» відмивання понад 7 млн грн
На Буковині прокуратура інкримінує експосадовцю «Чернівцігаз» відмивання понад 7 млн грн
У НАБУ говорять про тиск: Кривонос заявив про незаконне прослуховування співробітників бюро
У НАБУ говорять про тиск: Кривонос заявив про незаконне прослуховування співробітників бюро
Скільки нардепів фігурують у кримінальних провадженнях: нові дані
Скільки нардепів фігурують у кримінальних провадженнях: нові дані
Комунальники Харкова «наварили» собі близько 1,8 млн грн: яке покарання світить (фото)
Комунальники Харкова «наварили» собі близько 1,8 млн грн: яке покарання світить (фото)

Новини

Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua