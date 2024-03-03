Добові втрати окупантів побили рекорд. Британська розвідка пояснила тактику РФ

На сьогодні Росія втратила у війні з Україною вже понад 355 тисяч своїх окупантів

За минулий місяць російська армія втрачала приблизно 983 військових за добу

Середньодобова кількість убитих і поранених росіян в Україні в лютому 2024 року стала рекордною за весь період війни. Кремль веде масовану війну на виснаження. Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії.

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За підрахунками розвідників, у середньому за минулий місяць російська армія втрачала 983 військових за добу.

Зростання середньодобового показника втрат, за оцінками розвідки Британії, майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження.

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«Попри те, що це коштує великої кількості людських життів, результат посилив тиск на позиції України на лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

За даними міноборони Британії, на сьогодні Росія втратила у війні з Україною вже понад 355 тисяч своїх окупантів.

Нагадаємо, що взяття Авдіївки й подальший наступ на цьому напрямку коштують росіянам величезних втрат, що підтверджує низка російських пропагандистів.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення та до 15 лютого 2024 року загинув щонайменше 2261 мешканець Бурятії та Іркутської області. Щотижня у списках з'являються нові імена – іноді одразу по 30-40 осіб.

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Як повідомлялося, наприкінці лютого Збройні сили України внаслідок ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області знищили 19 російських загарбників, зокрема заступника командира підрозділу.