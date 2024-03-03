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Добові втрати окупантів побили рекорд. Британська розвідка пояснила тактику РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Добові втрати окупантів побили рекорд. Британська розвідка пояснила тактику РФ
На сьогодні Росія втратила у війні з Україною вже понад 355 тисяч своїх окупантів
фото з відкритих джерел

За минулий місяць російська армія втрачала приблизно 983 військових за добу

Середньодобова кількість убитих і поранених росіян в Україні в лютому 2024 року стала рекордною за весь період війни. Кремль веде масовану війну на виснаження. Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії.

За підрахунками розвідників, у середньому за минулий місяць російська армія втрачала 983 військових за добу.

Зростання середньодобового показника втрат, за оцінками розвідки Британії, майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження.

«Попри те, що це коштує великої кількості людських життів, результат посилив тиск на позиції України на лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

За даними міноборони Британії, на сьогодні Росія втратила у війні з Україною вже понад 355 тисяч своїх окупантів.

Нагадаємо, що взяття Авдіївки й подальший наступ на цьому напрямку коштують росіянам величезних втрат, що підтверджує низка російських пропагандистів.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення та до 15 лютого 2024 року загинув щонайменше 2261 мешканець Бурятії та Іркутської області. Щотижня у списках з'являються нові імена – іноді одразу по 30-40 осіб.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Збройні сили України внаслідок ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області знищили 19 російських загарбників, зокрема заступника командира підрозділу. 

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Теги: фронт втрати ворог британська розвідка

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