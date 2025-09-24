Головна Світ Політика
search button user button menu button

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: трансляція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: трансляція
фото: скриншот з відео

Президент: Українці – люди мирні

Президент України Володимир Зеленський почав виступ під час загальних дебатів Генасамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Українці – люди мирні, але які хочуть жити вільно у власній незалежній країні, тому ми інвестуємо в оборонну промисловість», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 23 вересня президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому.

Також 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський позитивно оцінив її.

Читайте також:

Теги: ООН Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
25 серпня, 00:15
Стефанішина стала новим послом у США
Зеленський призначив посла України у США
27 серпня, 19:58
Макрон: Якщо це не буде виконано до понеділка, вважаю, що це знову означатиме, що Путін обдурив президента Трампа
Макрон: Якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським до 1 вересня, він обдурить Трампа
30 серпня, 01:29
Очільник Кремля цинічно звинуватив Україну, що вона нібито не хоче завершити війну мирним способом
Путін назвав умову для зустрічі із Зеленським
3 вересня, 17:04
Президент закликав партнерів реалізувати всі досягнуті домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони
Зеленський: такі вбивства – свідомий злочин і затягування війни
7 вересня, 10:19
США стверджують, що зміни допоможуть впорядкувати глобальну систему надання притулку
США закликатимуть ООН обмежити права на надання притулку в світі
13 вересня, 04:41
Президент повідомив, що жорсткі активні дії тривають в прикордонні Сумщини
Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики
8 вересня, 19:46
Трамп зазначив, що зараз настав сприятливий час для України, оскільки у Путіна серйозні економічні проблеми
Трамп заявив, що Україна може відвоювати не тільки свої території, а й піти далі
Вчора, 22:38
Володимир Зеленський та посол Чехії в Україні Лубош Весела
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав
20 вересня, 20:28

Політика

Одна з європейських країн вирішила відмовитися від транзиту російського газу
Одна з європейських країн вирішила відмовитися від транзиту російського газу
Зеленський на Генасамблеї ООН прокоментував свою зустріч із Трампом
Зеленський на Генасамблеї ООН прокоментував свою зустріч із Трампом
Промова Зеленського на Генасамблеї ООН: головні тези
Промова Зеленського на Генасамблеї ООН: головні тези
Генасамблея ООН. Зеленський зробив заяву про блекаут на ЗАЕС
Генасамблея ООН. Зеленський зробив заяву про блекаут на ЗАЕС
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: трансляція
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: трансляція
Голова Асоціації українців Молдови звинуватив президентку Санду у придушенні проєвропейських сил
Голова Асоціації українців Молдови звинуватив президентку Санду у придушенні проєвропейських сил

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua