Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: трансляція

Президент: Українці – люди мирні

Президент України Володимир Зеленський почав виступ під час загальних дебатів Генасамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Українці – люди мирні, але які хочуть жити вільно у власній незалежній країні, тому ми інвестуємо в оборонну промисловість», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 23 вересня президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому.

Також 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський позитивно оцінив її.