Ситуація на Донбасі складна, але прориву ворога не буде – Сирський

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами розповів про ситуацію на фронті та контратаки українських сил
Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ розповів про чисельність російських військ на фронті, активні контратаки українських сил та ситуацію на Донбасі

 

На активній лінії фронту довжиною близько 1250 км ворог зосередив приблизно 712 тис. російських військових. Щодня відбувається до 190 боєзіткнень, але українські сили успішно перехоплюють ініціативу та зривають спроби прориву противника. Про це повідомив на зустрічі з журналістами головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За останній рік лінія фронту збільшилася приблизно на 200 км, а ще на 2,4 км території, де боїв немає, українські війська підтримують оборону.

Росіяни застосовують тактику «тисячі порізів», особливо на Новопавлівському напрямку, де сходяться кордони Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Для ворога важливо демонструвати присутність на цих територіях.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що ворог перекидав підрозділи морської піхоти для прориву оборони, але активні дії українських військ зірвали наступ. Вся морська піхота росіян наразі зав’язла в боях на Добропільському напрямку.

«Ситуація на Дніпропетровщині динамічна. Території великі, щільності військ недостатні і з нашого боку, і з їхнього боку. Їх там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів», – резюмував Сирський.

Сирський розповів про останні бої на Новопавлівському напрямку, де російські війська намагалися прорвати українську оборону, але їхні спроби були успішно зірвані.

«Противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати нашу оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область. Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку».

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про формування нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ. Йдеться про безпілотні системи протиповітряної оборони – дрони-перехоплювачі, які здатні ефективно знищувати ворожі «шахеди» та інші засоби повітряного нападу понад 70%. Нові підрозділи вже формуються та оснащуються відповідними дронами, що дозволяє посилити оборону критичних об’єктів та інфраструктури.


 
 

