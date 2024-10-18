«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського

За словами Орбана, угорська сторона не підтримує план Зеленського, тому що «це не план перемоги для Угорщини»

Угорський прем'єр знову закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського. Про це очільник угорського уряду заявив в інтерв’ю Kossuth, повідомляє Index.

Орбан розповів, що «шоковано слухав» презентацію плану перемоги України, після якої, за його словами, з'явилося питання, яким був план дотепер. «Якщо вони зараз переходять до плану перемоги, то дотепер у них був план поразки?» – сказав Орбан.

За словами Орбана, угорська сторона не підтримує план Зеленського, тому що «це не план перемоги для Угорщини».

«Ми не брали участі у війні до цього часу і не будемо брати участь у ній зараз. Ви не можете виграти з цим планом», – сказав Віктор Орбан.

Угорський прем'єр вчергове звинуватив Європейський Союз у тому, що він діє як воююча сторона у російсько-українській війні.

Орбан вкотре заявив, що «конфлікт» не може бути вирішений на фронті та знову закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів.

Раніше Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України, та закликав канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу «якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на саміті Європейського Союзу, що проходить у Брюсселі. Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною.

Очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

Учора, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.