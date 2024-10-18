Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського
За словами Орбана, угорська сторона не підтримує план Зеленського, тому що «це не план перемоги для Угорщини»
фото з відкритих джерел

Угорський прем'єр знову закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського. Про це очільник угорського уряду заявив в інтерв’ю Kossuth, повідомляє Index.

Орбан розповів, що «шоковано слухав» презентацію плану перемоги України, після якої, за його словами, з'явилося питання, яким був план дотепер. «Якщо вони зараз переходять до плану перемоги, то дотепер у них був план поразки?» – сказав Орбан. 

За словами Орбана, угорська сторона не підтримує план Зеленського, тому що «це не план перемоги для Угорщини». 

«Ми не брали участі у війні до цього часу і не будемо брати участь у ній зараз. Ви не можете виграти з цим планом», – сказав Віктор Орбан.

Угорський прем'єр вчергове звинуватив Європейський Союз у тому, що він діє як воююча сторона у російсько-українській війні.

Орбан вкотре заявив, що «конфлікт» не може бути вирішений на фронті та знову закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів.

Раніше Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України, та закликав канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу «якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на саміті Європейського Союзу, що проходить у Брюсселі. Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною.

Очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

Учора, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Читайте також:

Теги: війна прем’єр-міністр Віктор Орбан Володимир Зеленський Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акторка переконана, що прийняла правильне рішення
Українська акторка вступила до лав ЗСУ
22 вересня, 14:25
Упродовж дня рятувальники розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків
Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених знову зросла
23 вересня, 20:14
Російська керована авіабомба влучила в одну з багатоповерхівок Харкова
Будинок у Харкові, який зазнав влучання, РФ обстрілювала на початку великої війни
24 вересня, 16:42
ФАБ-500Т було створено за радянських часів
Окупанти могли атакувати Запоріжжя рідкісними авіабомбами – Defense Express
24 вересня, 16:54
Наслідки обстрілу Запоріжжі ввечері 24 вересня, 2024 р.
Масована атака на Запоріжжя: відео рятувальної операції
25 вересня, 08:47
Росія атакувала заклад охорони здоров’я у Сумах: є постраждалі
Росія атакувала заклад охорони здоров’я у Сумах: є постраждалі
28 вересня, 08:37
Зеленський заслухав доповідь головно командувача Збройних сил Олександра Сирського
Зеленський провів Ставку, присвячену потребам армії
8 жовтня, 16:54
Вікторія Рощина загинула у російському полоні
ЄС відреагував на смерть української журналістки Рощиної у російському полоні
11 жовтня, 18:15
Агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання
Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину
13 жовтня, 10:26

Політика

Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні
Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні
Шольц заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
Шольц заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО
Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО
«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського
«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського
«Рухатись далі»: Байден поговорив із Нетаньягу після смерті глави ХАМАСу
«Рухатись далі»: Байден поговорив із Нетаньягу після смерті глави ХАМАСу
Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту
Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
64K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
28K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
19K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг

Новини

Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua