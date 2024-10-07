Директорка музею Голодомору проти блогера: поставлено крапку у гучній справі про цькування

У жовтні минулого року Леся Гасиджак подала позов до суду про захист честі та гідності після цькування у соцмережах

Адвокатки директорки готуються оскаржувати рішення в апеляційному суді

Улітку 2023 року юрист-блогер Клим Братківський зробив зауваження щодо фігури виконуючої обов'язки директорки музею Голодомору в Києві Лесі Гасіджак. Він написав, що її призначення на посаду виглядає як знущання з пам'яті про Голодомор. Внаслідок чого директорка подала позов до суду про захист честі та гідності після цькування у соцмережах.

Однак, 2 жовтня 2024 року, Голосіївський районний суд Києва не задовольнив позов Лесі Гасиджак. ЇЇ адвокатки готуються до оскарження рішення. Про це повідомляє Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем».

«Коментувати рішення поки зарано, ми чекаємо повний текст, щоб проаналізувати мотивувальну частину, але вже готуємося до його оскарження в апеляційному суді», – сказала адвокатка директорки Оксана Гузь.

Зокрема, у позові адвокатки зазначали:

розповсюджена в публічному просторі інформація стверджувального змісту призвела до формування негативного образу про позивачку як науковицю, громадську активістку, що завдає шкоди її діловій репутації та негативно впливає на її професійну діяльність;

інформація, яка оприлюднювалася Відповідачем, є не тільки утиском, а й певною формою тривалого дискримінаційного переслідування.

Асоціація жінок-юристок зауважує, що подібної судової практики в Україні поки немає: «Однак дуже важливо її формувати, адже це важливий крок для зміцнення демократичного суспільства, в якому немає місця дискримінації й свобода слова має межі, бо право однієї людини завершується там, де починається право іншої».

Також Клим Братківський саркастично відреагував на рішення суду щодо позову Лесі Гасиджак. Він написав: «Інколи цікаво читати новини. На кого ж це був поданий позов рік назад на 500 тис. грн? Ніхто не пригадує?».

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Нагадаємо, що влітку 2023 року у соцмережі Facebook вибухнув черговий скандал. Приводом для обговорення стала публікація відомого у мережі юриста Клима Братківського, в якій він визнав зовнішність директора музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак «не відповідною до посади». В коментарях через його заяву він був звинувачений у бодішеймінгу та порушенні принципу толерантності.

Згодом, скандал навколо директори музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак отримав несподіване продовження. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла засудила прояви бодішеймінгу, назвавши це «огидним неприйнятним явищем». Проте заявила, що зовнішність директорки музею Голодомору таки не є неприйнятною.

Внаслідок чого 2 жовтня 2023 року директорка музею Голодомору Леся Гасиджак подала позов до суду про захист честі та гідності після цькування у соцмережах. Позов проти юриста Клима Братківського, який раніше критикував науковицю за фігуру і був звинувачений у бодішеймінгу, стосувався «захисту гідності та ділової репутації».

До слова, хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування.