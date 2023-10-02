Доки триватиме війна і куди битимуть росіяни взимку: CNN про ситуацію на фронті

Україна у своїй тактиці продовжить комбінувати «повзучий» наступ малими групами піхоти та далекобійні удари по російській логістиці.

У Росії наступного року війна може призвести до серйозніших економічних наслідків

Потенційно важливою фазою війни РФ в Україні має стати весна 2024 року. Обидві сторони використовуватимуть зиму для переоснащення. Про це пише CNN.

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Видання з посиланням на експертів пише про те, що Україна у своїй тактиці продовжить комбінувати «повзучий» наступ малими групами піхоти та далекобійні удари по російській логістиці.

«Потім будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше Atacms та інших ракет більшої дальності (крім вітчизняних виробничих ліній)», – йдеться в статті.

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Видання зазначає, що «часто та помилково стверджується, що у росіян закінчуються ракети та інші боєприпаси». В Україні чекають на нову кампанію ракетних ударів по енергетиці.

«Росіяни, швидше за все, розпочнуть чергову кампанію щодо руйнування енергетичної інфраструктури України. Населення порине у темну зиму», – пише ЗМІ.

Однак поки що незрозуміло, чи будуть великі наступи з обох боків. «Все частіше говорять про те, що війна триватиме до 2025 року», - йдеться у статті.

У Росії наступного року війна може призвести до серйозніших економічних наслідків.

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Кремль нав’язав ідею про те, що захист країни є екзистенційною битвою – тут немає суспільної незгоди. Санкції завдали шкоди, але ще не завдали руйнації, ціна на нафту допомагає обмежити збитки державного бюджету.

Але в умовах, коли економіка все більше присвячується підтримці військової машини (не менше 6% ВВП буде витрачено на армію наступного року), стреси зростають: нестача робочої сили та інфляція, а також слабкий рубль. Володимир Путін не захоче скорочувати соціальні витрати напередодні виборів наступної весни, коли більшість аналітиків очікують на зниження цін на нафту і газ.

Багато змінних визначатимуть майбутнє цього конфлікту наступного року, зазначають журналісти.

Раніше генерал, командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ. З його слів, погода справді може стати серйозною перепоною на шляху до наступаючих військ. Однак українські сили просуваються вперед переважно без техніки, а тому погодні умови не сильно вплинуть на темпи контрнаступу.

Триває 586-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.