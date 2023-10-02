Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Доки триватиме війна і куди битимуть росіяни взимку: CNN про ситуацію на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Доки триватиме війна і куди битимуть росіяни взимку: CNN про ситуацію на фронті
Україна у своїй тактиці продовжить комбінувати «повзучий» наступ малими групами піхоти та далекобійні удари по російській логістиці.
фото: Генштаб

У Росії наступного року війна може призвести до серйозніших економічних наслідків

Потенційно важливою фазою війни РФ в Україні має стати весна 2024 року. Обидві сторони використовуватимуть зиму для переоснащення. Про це пише CNN.

Видання з посиланням на експертів пише про те, що Україна у своїй тактиці продовжить комбінувати «повзучий» наступ малими групами піхоти та далекобійні удари по російській логістиці.

«Потім будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше Atacms та інших ракет більшої дальності (крім вітчизняних виробничих ліній)», – йдеться в статті.

Видання зазначає, що  «часто та помилково стверджується, що у росіян закінчуються ракети та інші боєприпаси». В Україні чекають на нову кампанію ракетних ударів по енергетиці.

«Росіяни, швидше за все, розпочнуть чергову кампанію щодо руйнування енергетичної інфраструктури України. Населення порине у темну зиму», – пише ЗМІ.

Однак поки що незрозуміло, чи будуть великі наступи з обох боків. «Все частіше говорять про те, що війна триватиме до 2025 року», - йдеться у статті.

У Росії наступного року війна може призвести до серйозніших економічних наслідків.

Кремль нав’язав ідею про те, що захист країни є екзистенційною битвою – тут немає суспільної незгоди. Санкції завдали шкоди, але ще не завдали руйнації, ціна на нафту допомагає обмежити збитки державного бюджету.

Але в умовах, коли економіка все більше присвячується підтримці військової машини (не менше 6% ВВП буде витрачено на армію наступного року), стреси зростають: нестача робочої сили та інфляція, а також слабкий рубль. Володимир Путін не захоче скорочувати соціальні витрати напередодні виборів наступної весни, коли більшість аналітиків очікують на зниження цін на нафту і газ.

Багато змінних визначатимуть майбутнє цього конфлікту наступного року, зазначають журналісти.

Раніше генерал, командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ. З його слів, погода справді може стати серйозною перепоною на шляху до наступаючих військ. Однак українські сили просуваються вперед переважно без техніки, а тому погодні умови не сильно вплинуть на темпи контрнаступу.

Триває 586-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. 

 

Теги: війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр фінансів Болгарії Асен Василев
Болгарія звинуватила РФ у спробі перекрити шлях до євро
29 вересня, 22:31
Ракета вбила двох людей
Падіння ракети в Пшевудові: польський генпрокурор розповів, кому належала зброя
28 вересня, 16:39
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському і Бахмутському напрямках
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
27 вересня, 07:09
Серед артефактів є і дійсно коштовні вироби із золота та дорогоцінних каменів
У музеях РФ знайдено понад сто тисяч вкрадених експонатів: розслідування
21 вересня, 09:42
Кім Чен Ину побачив російський ракетний комплекс «Кинджал» на ракетоносці МіГ-31І
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
16 вересня, 07:20
Нідерланди хочуть поставити в Україну набори для експрес-тестів ДНК
Нідерланди передадуть Україні ДНК-тести для ідентифікації злочинів РФ проти українських дітей
14 вересня, 22:01
У Чорному морі на бойовому чергуванні дев’ять ворожих кораблів
ЗСУ повідомили, чи є ракетна загроза з моря
9 вересня, 10:51
Росія атакує Україну іранськии дронами
Запуск «Шахедів»: під загрозою ударів дві області
9 вересня, 06:31
Свій емоційний стан після вторгнення дружина президента описала як «постійне відчуття адреналіну»
«Можливо, це трохи егоїстично». Перша леді пояснила, чого їй бракує від Зеленського
5 вересня, 14:19

Події в Україні

«Укрзалізниця» запустить два потяги до Варшави та Праги
«Укрзалізниця» запустить два потяги до Варшави та Праги
Доки триватиме війна і куди битимуть росіяни взимку: CNN про ситуацію на фронті
Доки триватиме війна і куди битимуть росіяни взимку: CNN про ситуацію на фронті
Росія випустила по Україні сім безпілотників: деталі нічної атаки
Росія випустила по Україні сім безпілотників: деталі нічної атаки
Постраждала жінка та двоє дітей: окупанти обстріляли Херсон (фото)
Постраждала жінка та двоє дітей: окупанти обстріляли Херсон (фото)
Нічний терор: Росія атакувала Україну дронами й керованими авіабомбами
Нічний терор: Росія атакувала Україну дронами й керованими авіабомбами
Повітряна тривога, пожежа в Іспанії: головне за ніч
Повітряна тривога, пожежа в Іспанії: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
21K
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
20K
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
7624
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
5759
В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин
5312
«9 рота. Частина друга»: окупант розповів, як знімав «кіно» про перемоги РФ на фронті

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України оголошувалась ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту