Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним

Трамп сказав, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним не є обов'язковою

Раніше Путін сказав, що нібито не має нічого проти проведення зустрічі з українським лідером

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому відповів на повідомлення ЗМІ про обов'язкову зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, передає «Главком».

У повідомленні The New York Post йшлося, що президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо той проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

На пряме запитання журналіста, чи повинна відбутися зустріч президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як Путін зможе зустрітися з Трампом, Дональд Трамп відповів коротко: «Ні».

Крім цього, Трамп зазначив, що не чув про заяву Путіна про те, що зустріч з президентом України «неможлива зараз через тривалу підготовку».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Путін стверджує, що нібито не має нічого проти проведення зустрічі з українським лідером. Однак глава РФ каже, що для подібних переговорів «необхідні умови». Про які саме умови йдеться він не уточнив.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустріч на рівні лідерів.

Як повідомлялося, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.