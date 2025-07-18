Окупанти знищили відділення «Нової пошти» у Слов'янську

Ніхто з працівників не постраждав, усі посилки теж вціліли

Уночі 18 липня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено відділення «Нової пошти» №9 у Слов'янську Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видавання, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій. Зазначається, що ніхто з працівників і клієнтів не постраждав, оскільки на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли.

Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №1. На місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях додав, що місто окупанти атакували чотирма дронами.

Нагадаємо, на початку липня у місті російські загарбники атакували ударними дронами типу Shahed термінал «Нової пошти». Удар окупантів знищив приблизно 300 посилок.

Також термінал «Нової пошти» у Сумах було знищено внаслідок влучання «Шахедів». 2576 посилок, які були на території термінала, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень – понад 3,3 млн грн.

До слова, у ніч на 4 липня під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти».