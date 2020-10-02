Дощі не відступають: прогноз погоди в Україні на 2 жовтня
У п’ятницю в Україні очікуються часом невеликі дощі, проте місцями грози
У Києві сьогодні дощитиме, температура вдень 15-17°
У більшості областей України у п'ятницю, 2 жовтня, пройдуть дощі, температура вночі становитиме 8-13°, вдень 14-19°.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні очікуються часом невеликі дощі, окремі грози, в західних областях помірні, в Карпатах вночі значні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на півдні країни до 22°; в Карпатах вночі та вдень 5-10° тепла.
У Києві сьогодні також дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.
Нагадаємо, що у Києві ураганний вітер наробив лиха. Крім того, за прогнозами Україну продовжать заливати дощі.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в жовтні.