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    Події в Україні

    Дощі не відступають: прогноз погоди в Україні на 2 жовтня

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    <p>У п&rsquo;ятницю в Україні очікуються часом невеликі дощі, проте місцями грози</p> - Дощі не відступають: прогноз погоди в Україні на 2 жовтня

    У п’ятницю в Україні очікуються часом невеликі дощі, проте місцями грози

    У Києві сьогодні дощитиме, температура вдень 15-17°

    У більшості областей України у п'ятницю, 2 жовтня, пройдуть дощі, температура вночі становитиме 8-13°, вдень 14-19°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні очікуються часом невеликі дощі, окремі грози, в західних областях помірні, в Карпатах вночі значні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на півдні країни до 22°; в Карпатах вночі та вдень 5-10° тепла.

    У Києві сьогодні також дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.

    uk_01

    Нагадаємо, що у Києві ураганний вітер наробив лиха. Крім того, за прогнозами Україну продовжать заливати дощі

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в жовтні

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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