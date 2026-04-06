Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти

Росія заробляє гроші на війні

На тимчасово окупованих територіях Донецької області загарбники оголосили про запуск маршрутів «військово-історичного туризму». Замість відновлення міст, ворог створює пропагандистські локації на місцях боїв та руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У Центрі повідомляють, що окупаційна влада Донеччини офіційно заявила про намір зосередитися на розвитку мілітарного туризму. Йдеться про створення мережі маршрутів по так званих «місцях бойової слави», встановлення нових пам’ятників та екскурсії локаціями, що безпосередньо пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ.

«Йдеться про створення маршрутів по «місцях бойової слави», пам’ятниках і локаціях, пов’язаних із війною», – йдеться в повідомленні Центру.

Аналітики зазначають, що такі проєкти є частиною системної мілітаризації життя на тимчасово окупованих територіях. Основна мета «турів» – не розвиток економіки, а агресивна пропаганда.

Через ці маршрути окупанти намагаються:

Нав’язати російське бачення подій: виправдати збройну агресію та героїзувати воєнні злочини.

виправдати збройну агресію та героїзувати воєнні злочини. Приховати реальність: наслідки штурмів – масові смерті цивільних та знищену інфраструктуру – замовчують або цинічно перекладають відповідальність на Збройні Сили України.

наслідки штурмів – масові смерті цивільних та знищену інфраструктуру – замовчують або цинічно перекладають відповідальність на Збройні Сили України. Романтизувати війну: створити привабливий образ бойових дій для молоді та відвідувачів із РФ.

Створення «військових маршрутів» – це також спроба окупантів заробити на руїнах, які вони самі ж спричинили. Перетворюючи знищені міста на ресурс для «ідеологічного туризму», загарбники намагаються легітимізувати свою присутність і створити ілюзію «мирного розвитку» на тлі гуманітарної катастрофи.

«Розвиток «військово-історичного туризму» – це ще й спроба монетизувати війну, перетворивши знищені міста на ресурс для заробітку й ідеологічного впливу», – зазначають у Центрі.

«Главком» писав, що на Сумщині зафіксовано випадки розповсюдження росіянами сфальсифікованих купюр за допомогою скидів із БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій «під чужим прапором»: окупанти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.