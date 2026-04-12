Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі

glavcom.ua
Максим Бурич
Внаслідок російського удару постраждали 2 людей
фото: ДСНС Харківщини

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки проводились під постійною загрозою повторних обстрілів

Російські війська вкотре продемонстрували зневагу до будь-яких домовленостей та релігійних свят. Сьогодні, 12 квітня, під час святкування Великодня, ворог завдав удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Харківщини.

За даними рятувальників, ворог використав для удару безпілотний літальний апарат. Влучання відбулося безпосередньо в будівлю магазину продовольчих товарів. Внаслідок вибуху миттєво спалахнула пожежа, яка охопила торгові площі.

Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі фото 1
фото: ДСНС

На жаль, постраждали чоловік та жінка.

Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі фото 2
фото: ДСНС

Гасіння пожежі та розбір конструкцій магазину проводились під постійною загрозою повторних обстрілів.

Попри небезпеку, рятувальникам вдалося локалізувати вогонь та запобігти його поширенню на сусідні будівлі. Наразі на місці працюють правоохоронці, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення Харківщини.

Нагадаємо, російські війська продовжують порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, обираючи цілями медичний персонал та цивільну інфраструктуру. Цієї ночі під удар ворожого безпілотника потрапив автомобіль швидкої допомоги у Глухівській громаді.

Читайте також:

Теги: Харківщина безпілотник

Читайте також

За словами Зеленського, успішна робота дронарів та фахівців РЕБ на Близькому Сході додає Україні поваги на світовій арені
Президент заявив про успіх українських дронарів та РЕБівців на Близькому Сході
10 квiтня, 10:23
У Вікторії після інстульту паралізовані всі кінцівки
У Польщі харків’янку після інсульту виселили з реабілітаційного центру: деталі інциденту
7 квiтня, 17:30
60-річну постраждалу госпіталізували у вкрай важкому стані
РФ атакувала Нікополь: одна людина загину, ще одна поранена
5 квiтня, 11:42
СБУ ударами дронів зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті
СБУ дронами зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті (відео)
4 квiтня, 12:40
На безпілотники кріплять імітації ракет Р-60
Росіяни почали встановлювати на дрони «обманки»: який вигляд це має (фото)
31 березня, 03:51
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал «Усть-Луга» на Балтиці
СБУ вдруге за тиждень уразила нафтотермінал Усть-Луга
29 березня, 14:41
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня
25 березня, 05:44
Окупанти вдарили по вагону потяга у той момент, коли він стояв на станції Слатине
На Харківщині російський дрон влучив в електричку: є жертви
24 березня, 08:43
Обставини інциденту з’ясовуються
На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік
20 березня, 22:58

Події в Україні

«Територіальні розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
«Територіальні розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
Чи триватиме перемир’я після Великодня? Буданов пояснив, що чекає на фронт після святкової паузи
Чи триватиме перемир’я після Великодня? Буданов пояснив, що чекає на фронт після святкової паузи
Військові евакуювали із прифронтового села 81-річну жінку, яка чотири місяці жила в будинку із тілом загиблого сина
Військові евакуювали із прифронтового села 81-річну жінку, яка чотири місяці жила в будинку із тілом загиблого сина
Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі
Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі
Буданов анонсував новий обмін полоненими до кінця наступного тижня
Буданов анонсував новий обмін полоненими до кінця наступного тижня
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2026 року

Новини

Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
