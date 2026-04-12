Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки проводились під постійною загрозою повторних обстрілів

Російські війська вкотре продемонстрували зневагу до будь-яких домовленостей та релігійних свят. Сьогодні, 12 квітня, під час святкування Великодня, ворог завдав удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Харківщини.

За даними рятувальників, ворог використав для удару безпілотний літальний апарат. Влучання відбулося безпосередньо в будівлю магазину продовольчих товарів. Внаслідок вибуху миттєво спалахнула пожежа, яка охопила торгові площі.

фото: ДСНС

На жаль, постраждали чоловік та жінка.

фото: ДСНС

Гасіння пожежі та розбір конструкцій магазину проводились під постійною загрозою повторних обстрілів.

Попри небезпеку, рятувальникам вдалося локалізувати вогонь та запобігти його поширенню на сусідні будівлі. Наразі на місці працюють правоохоронці, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення Харківщини.

Нагадаємо, російські війська продовжують порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, обираючи цілями медичний персонал та цивільну інфраструктуру. Цієї ночі під удар ворожого безпілотника потрапив автомобіль швидкої допомоги у Глухівській громаді.