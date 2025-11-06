В Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція, є постраждалі (фото)
О 13:28 рятувальники пожежу локалізували, а о 13:32 – повністю ліквідували
У четвер, 6 листопада, стався вибух в офісному приміщенні в місті Івано-Франківськ на вулиці Богдана Хмельницького. Внаслідок чого виникнула пожежа, рятувальники ліквідували її. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Унаслідок вибуху зарядної станції в офісному приміщенні виникла пожежа на площі близько 20 кв. м. За попередньою інформацією, двоє людей травмовані, з них одну людину врятували рятувальники.
Під час проведення евакуаційних заходів адміністрацією об'єкта з будівлі було евакуйовано 40 людей. О 13:28 пожежу локалізували, а о 13:32 – повністю ліквідували.
Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів та зарядних станцій:
- не залишайте їх без нагляду;
- використовуйте лише сертифіковане обладнання;
- не перевантажуйте приладами, що перевищують їх потужність.
Раніше у розмові з «Главком» бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибухають зарядні станції в квартирах.
