Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що ситуація в Україні вже не несе ризику перерости у світову війну. Він переконаний, що здатен її зупинити. Про це Трамп зауважив під час зустрічі із журналістами в Білому домі, передає «Главком».

«Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової. Цього не станеться», – сказав президент США.

Трамп знову підкреслив, що йому вдалося зупинити вісім воєн, а завершення дев’ятої, за його словами, ще попереду. Він похвалив себе як ефективного президента та зазначив, що війни могли б досягти берегів США, якби глава держави був слабким.

Трамп зауважив, що США більше не фінансують Україну, а одержують гроші за постачання зброї через НАТО.

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір знизити тарифи на імпорт товарів з Індії. Він пояснив, що причиною для такого кроку є суттєве скорочення Індією обсягів закупівлі російської нафти.