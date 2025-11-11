Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу
фото: скриншот з відео

Трамп знову підкреслив, що йому вдалося зупинити вісім воєн

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що ситуація в Україні вже не несе ризику перерости у світову війну. Він переконаний, що здатен її зупинити. Про це Трамп зауважив під час зустрічі із журналістами в Білому домі, передає «Главком».

«Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової. Цього не станеться», – сказав президент США.

Трамп знову підкреслив, що йому вдалося зупинити вісім воєн, а завершення дев’ятої, за його словами, ще попереду. Він похвалив себе як ефективного президента та зазначив, що війни могли б досягти берегів США, якби глава держави був слабким.

Трамп зауважив, що США більше не фінансують Україну, а одержують гроші за постачання зброї через НАТО.

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір знизити тарифи на імпорт товарів з Індії. Він пояснив, що причиною для такого кроку є суттєве скорочення Індією обсягів закупівлі російської нафти.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп похвалився знищенням субмарини з наркотиками
Трамп похвалився знищенням субмарини з наркотиками
18 жовтня, 23:19
На території нафтобази фіксується масштабна пожежа
Уражено нафтовий термінал, електропідстанції: з'явилися деталі нічної атаки на Крим
13 жовтня, 10:49
Знайомтесь, партія «ЗСУ»!
Знайомтесь, партія «ЗСУ»! Партійне будівництво
23 жовтня, 13:15
Трамп: Ми маємо дуже міцний мир на Близькому Сході, і я вірю, що в нього є великі шанси стати вічним
Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир
25 жовтня, 23:48
Ідея зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті зазнала поразки
«Не дуже віриш в чистоту цієї ідеї». Зеленський пояснив, чому «згоріла» ідея переговорів у Будапешті
28 жовтня, 10:40
Рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
29 жовтня, 01:42
США не визнають Мадуро законним президентом Венесуели
Президент США заявив, що час правління Мадуро добігає кінця
3 листопада, 06:20
РФ вдарила по Добротвірській ТЕС на Львівщині
РФ вдарила по Добротвірській ТЕС на Львівщині
30 жовтня, 08:29
Станіславу Мельничуку назавжди 24
Воював на найгарячіших позиціях біля Бахмута. Згадаймо Станіслава Мельничука
3 листопада, 09:00

Політика

Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу
Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки
Президент Чехії відреагував на скандал зі зняттям українського прапора в парламенті
Президент Чехії відреагував на скандал зі зняттям українського прапора в парламенті
Ексгенсек НАТО розповів, як заборонив підлеглим насміхатися з Трампа у 2016 році
Ексгенсек НАТО розповів, як заборонив підлеглим насміхатися з Трампа у 2016 році
У Бельгії з’явилася ультраправа партія, названа на честь Трампа
У Бельгії з’явилася ультраправа партія, названа на честь Трампа
У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями
У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua