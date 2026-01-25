Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДТЕК показав наслідки обстрілів електростанції (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК показав наслідки обстрілів електростанції (відео)
На кадрах видно вплив морозів на роботу електростанції та масштаб руйнувань
фото: скріншот з відео

У ДТЕК показали, в якому стані знаходяться ТЕС після обстрілів

Компанія ДТЕК показала кадри з теплоелектростанції, яка була атакована росіянами. Про це свідчить репортаж Reuters. 

Зокрема, на кадрах видно масштаб руйнувань, а також вплив морозів на роботу електростанції.

У відео показано, що попри значні руйнування та морози енергетики продовжують працювати над відновленням.

«Дуже багато пошкоджень і неодноразово все повторюється. Ми тільки відновлюємо і далі все по новій», – розповів енергетик ДТЕК Віталій.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти атакували ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова понад 220 разів.

Читайте також:

Теги: ДТЕК енергетика ТЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Додаткові 20 тис. грн до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці»
Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
23 сiчня, 20:45
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
17 сiчня, 13:06
У столиці там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів
Рада оборони Києва вигадала, як економити світло
16 сiчня, 17:21
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
15 сiчня, 15:19
Воїни встановили державний прапор України над будівлею мерії в центрі Куп’янська
Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня
12 сiчня, 21:14
У Дніпрі без електропостачання залишаються понад 18 тис. родин
Масштабний блекаут у Дніпрі: яка наразі ситуація зі світлом у місті
12 сiчня, 16:33
У Києві 1,2 тис. багатоповерхівок досі без опалення через російські удари
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
23 сiчня, 20:20
У деяких областях 22 січня 2026 року введено аварійні відключення світла
У деяких областях 22 січня 2026 року введено аварійні відключення світла
22 сiчня, 08:15
Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн
Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн
21 сiчня, 10:18

Події в Україні

ДТЕК показав наслідки обстрілів електростанції (відео)
ДТЕК показав наслідки обстрілів електростанції (відео)
ISW розкрив план Кремля щодо знищення української енергомережі
ISW розкрив план Кремля щодо знищення української енергомережі
За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський
За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський
Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2026 року
Втрати ворога станом на 25 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Окупанти атакували Харків дронами
Окупанти атакували Харків дронами

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua