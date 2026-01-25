ДТЕК показав наслідки обстрілів електростанції (відео)

На кадрах видно вплив морозів на роботу електростанції та масштаб руйнувань

У ДТЕК показали, в якому стані знаходяться ТЕС після обстрілів

Компанія ДТЕК показала кадри з теплоелектростанції, яка була атакована росіянами. Про це свідчить репортаж Reuters.

Зокрема, на кадрах видно масштаб руйнувань, а також вплив морозів на роботу електростанції.

У відео показано, що попри значні руйнування та морози енергетики продовжують працювати над відновленням.

«Дуже багато пошкоджень і неодноразово все повторюється. Ми тільки відновлюємо і далі все по новій», – розповів енергетик ДТЕК Віталій.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти атакували ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова понад 220 разів.