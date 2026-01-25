ДТЕК показав наслідки обстрілів електростанції (відео)
У ДТЕК показали, в якому стані знаходяться ТЕС після обстрілів
Компанія ДТЕК показала кадри з теплоелектростанції, яка була атакована росіянами. Про це свідчить репортаж Reuters.
Зокрема, на кадрах видно масштаб руйнувань, а також вплив морозів на роботу електростанції.
У відео показано, що попри значні руйнування та морози енергетики продовжують працювати над відновленням.
«Дуже багато пошкоджень і неодноразово все повторюється. Ми тільки відновлюємо і далі все по новій», – розповів енергетик ДТЕК Віталій.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти атакували ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова понад 220 разів.
