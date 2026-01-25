Тімченко зазначив, що українська енергосистема зараз потребує обладнання для відновлення після обстрілів

Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України – гендиректор ДТЕК для The Times

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав європейські енергетичні компанії та банки підтримати українську енергосистему. Про це він заявив в інтервʼю The Times.

«Генеральний директор найбільшої приватної енергетичної компанії України закликав європейські енергетичні компанії та банки підтримати електроенергетичну інфраструктуру країни», – йдеться в ньому.

Тімченко зазначив, що українська енергосистема зараз потребує обладнання для відновлення після обстрілів.

«Нам потрібне вживане або нове обладнання для відновлення наших електростанцій. Це необхідно, щоб мінімізувати дефіцит генерації електроенергії в країні, і, безумовно, нам також потрібна фінансова підтримка», – наголосив він.

Раніше Тімченко заявляв, що у Давосі ДТЕК шукає партнерів для укріплення української енергосистеми.