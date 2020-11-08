ДТП у Харкові: винуватцю аварії повідомили про підозру

Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу

Водієві, який 7 листопада ймовірно спричинив ДТП на проспекті Науки у Харкові, повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

«Слідчі повідомили про підозру водію, який спричинив ДТП у центрі Харкова. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, поліцейські встановили, що 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Слідчими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.

Як повідомлялося, водій, який у Харкові на «острівці безпеки» збив пішоходів, мчав зі швидкістю до 120 км/год і виявилося, що він нещодавно вийшов із СІЗО під заставу в 105 тисяч гривень. Кермувальника затримували, бо він вчинив напад на дівчину.

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