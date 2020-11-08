  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    ДТП у Харкові: винуватцю аварії повідомили про підозру

    • Розсилка
    Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів - ДТП у Харкові: винуватцю аварії повідомили про підозру
    Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів

    Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу

    Водієві, який 7 листопада ймовірно спричинив ДТП на проспекті Науки у Харкові, повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

    «Слідчі повідомили про підозру водію, який спричинив ДТП у центрі Харкова. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, поліцейські встановили, що 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

    Слідчими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

    Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.

    Як повідомлялося, водій, який у Харкові на «острівці безпеки» збив пішоходів, мчав зі швидкістю до 120 км/год і виявилося, що він нещодавно вийшов із СІЗО під заставу в 105 тисяч гривень. Кермувальника затримували, бо він вчинив напад на дівчину.

    Читайте також:
    Геращенко розповів про перевірки вишів після ДТП у Харкові
    Харків ДТП водій автомобіль розслідування чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies