Екологічне лихо в Армянську: На Херсонщині евакуйовано 528 дітей та їх батьків



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Евакуйовані діти

Науковці не фіксують перевищень концентрацій забруднюючих речовин

В Мирненській, Каланчацькій, Присиваській ОТГ та частково в Каланчацькому і Чаплинському районах тимчасово призупинено освітній процес. Всім бажаючим дітям та батькам з ймовірної небезпечної зони створені умови для оздоровлення у дитячому закладі санаторного типу «Таврія» міста Скадовськ. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

«На цей час цією можливістю скористались 528 дітей та дорослих. Всі діти були обстежені лікарями - відхилень чи хвороб, що були би пов'язані з хімічними речовинами не виявлено. Вже з понеділка учні продовжуватимуть навчатись у школах м. Скадовська», - сказано у повідомленні.

На території Каланчацького та Чаплинського районів почала свою роботу пересувна моніторингова лабораторія Донецької обласної державної адміністрації, яка здійснює дослідження показників забруднення повітря. За попередніми даними, які фіксуються кожні 20 хвилин, перевищень гранично допустимої концентрації по забруднюючим речовинам не зафіксовано.

У ніч з 23 на 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини.

Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять.

Із сіл Херсонської області які розташовані на кордоні з окупованих Кримом,вивозять 1885 дітей.

На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в Криму.

В Херсонській області до медичних закладів зі скаргами на здоров’я звернулися 23 жителі районів, розташованих неподалік заводу «Кримський титан».

Російські ЗМІ повідомили про повну зупинку токсичного «Кримського титану».

Як раніше повідомляв bihus.info, кримська філія ПрАТ «Юкрейніан кемікал продактс» (до 2014 року – «Кримський титан»), розташована в окупованому місті Армянськ орендує більше тисячі гектарів у Каланчацькому районі Херсонської області для розташування хімічних відходів виробництва двоокису титану. З 2015-го року компанія припинила сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля. В управлінні Державної фіскальної служби у Херсонській області повідомили, що «Юкрейніан кемікал продактс» не обкладалось екологічним податком, оскільки, «згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не сплачується у зв’язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича діяльність (окупація території АР Крим)». Водночас, як повідомляє Росспоживнагляд, 2017 року за результатами перевірки додержання екологічного законодавства РФ «Кримський титан» оштрафували на 230 млн рублів (майже 100 млн. гривень) за недостовірну інформацію про викиди.