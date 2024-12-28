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Ексголовком ЗСУ розповів, яку пораду дав би Сирському

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ексголовком ЗСУ розповів, яку пораду дав би Сирському
Муженко порадив Сирському зосередитися на виконанні своїх обов'язків
фото з відкритих джерел

«Є ряд проблемних питань, на які необхідно звернути увагу», – сказав Муженко

Головкому Олександру Сирському варто просто зосередитися на виконанні своїх функціональних обов’язків як саме військового лідера з високим авторитетом для всіх ЗСУ. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив колишній начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки), нині провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ, генерал Віктор Муженко, відповідаючи на запитання, що б він зараз порадив Олександру Сирському.

«Одним словом дуже важко визначитися, що я міг би йому порадити. Є ряд проблемних питань, на які необхідно звернути увагу. Це по-перше. Головне – я йому порадив би просто зосередитися на виконанні своїх функціональних обов’язків як саме військового лідера з високим авторитетом для всіх ЗСУ. І цей авторитет, це лідерство повинні бути завойовані його роботою, його рішеннями, його здатністю управляти процесами і, відповідно, дай Боже, щоб його керівництво і не тільки його, а всієї системи привело нас до того, щоб ми могли зупинити спочатку цю агресію, а потім і розгромити російські війська на території України», – резюмував він.

Раніше колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко наголосив, що у росіян не стоїть завдання захопити Покровськ, радше вони планують заблокувати місто.

Також ексголовком Муженко розкрив плани росіян щодо Покровська. 

Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.

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Теги: Свобода радіо Віктор Муженко місто Покровськ

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