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Плани щодо Покровська. Ексголовком Муженко розкрив карти росіян

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Плани щодо Покровська. Ексголовком Муженко розкрив карти росіян
Муженко: Покровськ впаде без доставки боєприпасів, продовольства, техніки і людей
фото: fakty.ua

«Якщо Покровськ впаде, то це означатиме, що ми фактично Донбас залишили росіянам»

Починаючи з 5 грудня проєкт DeepState повідомляє, що російська армія щоденно просувається на південний захід від Покровська. У зведеннях Генерального штабу ЗСУ упродовж останніх місяців постійно згадуються Покровський і Курахівський напрямки як місця найактивніших атак сил РФ. У росіян не стоїть завдання захопити Покровськ, радше вони планують заблокувати місто. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив колишній головнокомандувач Збройних Сил України (2014–2019 рр.) Віктор Муженко

«Зараз вони це і роблять. Вони обходять з півдня, планують обійти Покровськ і вийти на кордон Донецької та Дніпропетровської областей, ба більше, навіть зайти в Дніпропетровську область. Це для них теж певні преференції під час ймовірних перемовин», – сказав Муженко. 

«Один з реалізації планів росіян, це східніше Слов’янки та Межової перерізати залізничні колії, два напрямки і дві автомагістралі, які там проходять. Це одразу обмежує постачання Покровська. Тобто обрізає логістику, залишається тільки один напрямок на Добропілля та Лозову. Якщо перерізається і цей напрямок, то Покровськ фактично залишиться в оточенні. Без постачання боєприпасів, продовольства, техніки та людей Покровськ впаде. Це і є небезпека», – наголошує Віктор Муженко.

Плани щодо Покровська. Ексголовком Муженко розкрив карти росіян фото 1
фото: DeepStateMAP

За словами Муженка, якщо такий сценарій буде реалізовано, то це означатиме, що ми залишили Донбас росіянам. Щоб уникнути цього, потрібно проводити ряд змін, починаючи від організаційної структури. 

Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.

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Теги: Донбас армія Віктор Муженко росіяни Покровськ

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