Християни Сирії вперше після повалення режиму Асада відвідали богослужіння

Християни Сирії все ще бояться переслудувань

Християни в Сирії 15 грудня відвідали недільні богослужіння вперше після повалення режиму президента Башара аль-Асада. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам», яке прийшло до влади, пообіцяло, що права релігійних спільнот будуть захищені.

За режиму Асада християни могли вільно сповідувати свою віру, проте після приходу до влади ісламістського угруповування «Хаят Тахрір аш-Шам» виникли побоювання, що релігійна свобода опиниться під загрозою.

Однак у неділю вулиці християнського району Дамаска Баб-Тума були заповнені вірянами, які поверталися з богослужіння.

Як розповіла місцева жителька Маха Барса після меси в місцевій Мелькітській греко-католицькій церкві, християни Сирії все ще бояться.

Жінка зізналась, що не виходила з дому, відколи до влади прийшли представники «Хаят Тахрір аш-Шам», хоча й зазначила, що наразі не відбулося нічого такого, що виправдало б її занепокоєння.

У прибережному місті Латакія секретарка парафіяльної ради православного собору святого Георгія Ліна Ахрас зізналась журналістам, що християнам було комфортно під правлінням Асада з погляду свободи віросповідання.Тепер у них також виникли побоювання, але, за словами Ахрас, представники повстанців запевнили їхнього священника, що православним нічого не загрожує.

Проте, страх після зміни влади відчули не лише християни. Сім’я Асадів належала до алавітської громади – відгалуження шиїтського ісламу, тоді як у Сирії більшість населення становлять мусульмани-суніти.

За словами високопосадовця ліванської служби безпеки, десятки тисяч мусульман-шиїтів втекли із Сирії до Лівану через страх перед переслідуваннями.

Нагадаємо, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.

Раніше «Главком» детально описав шлях керівника угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») Абу Мухаммад аль-Джолані, що здобув популярність після того, як очолив блискавичний військовий наступ, який повалив президента Сирії Башара аль-Асада.

Так, у 2016 році Джолані розірвав зв'язки з «Аль-Каїдою» та перейменував свою групу в «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ»).