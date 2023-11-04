В окупованому Мелітополі прогримів вибух

Мелітополь уже півтора року перебуває під російською окупацією

Причини вибуху в окупованому місті встановлюються

У суботу, 4 листопада, близько 11:40 у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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«У Мелітополі щойно пролунав вибух. З'ясовуємо, що на цей раз – черговий вихід дірявої певео окупантів чи вдалий привіт ворогу від ЗСУ», – написав він у Telegram.

Як повідомлялося, нещодавно партизани підірвали автомобіль із чотирма співробітниками російської ФСБ у тимчасово окупованому Бердянську.

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Раніше партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі.

Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.