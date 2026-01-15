Головна Світ Політика
Які цілі в Ірані можуть атакувати Сполучені Штати? Дані CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп заявляв, що іранська влада «заплатить велику ціну» за вбивства протестувальників
Трамп заявляв, що іранська влада «заплатить велику ціну» за вбивства протестувальників
фото: Daily Sabah

США продовжують активно готувати варіанти потенційних військових дій проти Тегерана

На тлі масштабних протестів, які охопили Іран, президент США Дональд Трамп погрожує завдати ударів по території країни. На думку аналітиків, атака на підтримку протестувальників має бути зосереджена на низці командних центрів та інших об'єктах, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Проте розташування командних центрів у густонаселених районах означає, що є ризик загибелі цивільних осіб, яких Трамп намагається підтримати, вважають аналітики. І вбивство цивільних може мати зворотний ефект, зокрема відштовхнути «дисидентів, яких об'єднує лише ненависть до режиму».

Науковий співробітник Інституту Азії Гріффіта в Австралії Пітер Лейтон зауважив, що у Вашингтона в розпорядженні є різні цілі. Зокрема, вразливим може бути вище керівництво Ірану, однак вони дечого навчилися під час минулих атак США по країні. Лейтон вважає, що сигналом могли б стати удари по домівках лідерів режиму. Хоча цінність з військової точки зору буде невеликою, але «це справді театральний жест на користь протестувальників».

Аналітик з Гаваїв Карл Шустер також заявив, що лідери Ірану усвідомили «необхідність розсіятися і приховати те, що для них важливо. Ми показали, що можемо вразити все, що знайдемо».

«Керівництво та КВІР мають цілу низку комерційних підприємств та підприємств, що приносять прибуток, по всій країні. Слід атакувати конкретні об'єкти, які мають фінансове значення для них як для окремих осіб та їхніх сімей», – пояснює Лейтон, зауваживши, що до двох третин ВВП країни контролює КВІР.

Хоча, як зазначив Шустер, між КВІР і вищим керівництвом Ірану є певний простір: «Мета полягає в тому, щоб керівництво і рядові члени КВІР більше турбувалися про власне виживання, ніж про виживання режиму».

На думку аналітиків, хоча минулого разу було залучено бомбардувальники B-2, під час імовірного удару більш підходящими будуть інші засоби в арсеналі США. До прикладу, з морських носіїв можуть бути запущені ракети «Томагавк», що мінімізує ризик втрат з боку США.

Ще одним варіантом називають використання крилатих ракет JASSM з дальністю польоту до 1000 км. Запустити її можуть різні носії, включаючи винищувачі F-15, F-16 і F-35, бомбардувальники B-1, B-2 і B-52, а також винищувачі F/A-18 ВМС США. Не виключено і використання безпілотників.

«Малоймовірно, що літаки з екіпажем будуть скидати боєприпаси малої дальності або бомби вільного падіння, оскільки це, ймовірно, буде оцінено як занадто ризиковано», – сказав Лейтон.

На думку фахівця, який би метод для удару по Ірану не обрала адміністрація Трампа, він буде «драматичним» і швидким: «Адміністрація полюбляє театр. Це означає драматичні, привабливі для ЗМІ, гучні події. Адміністрація полюбляє короткочасні рейди, які передбачають найменший ризик для американських військ, що беруть у них участь».

Найпростішою і найбезпечнішою ціллю експерт називає нафтові об'єкти Ірану у Перській затоці. Удар по них може завдати Ірану економічної шкоди в середньо- та довгостроковій перспективі.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані. 

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.

До слова, Іран закрив свій повітряний простір для всіх польотів, за винятком окремих дозволених міжнародних рейсів. Крім того, підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) переведено в режим максимальної бойової готовності. Таке рішення ухвалено на тлі посилення напруженості в регіоні та можливих зовнішніх загроз.

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
