МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС

Коріков зазначив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи 26 та 27 липня

У районі окупованої росіянами Запорізької АЕС чули вибухи. Їх зафіксували спостерігачі місії МАГАТЕ. Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу.

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Коріков зазначив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи 26 та 27 липня. Також спостерігачі виявили міни на території станції.

«Останнім часом ми маємо інформацію від представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація була про те, що чули вибухи 26 і 27 липня», – заявив голова Держатомрегулювання.

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Як повідомлялося раніше, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. За його даними, окупанти помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Також про можливу спробу теракту на Запорізькій АЕС попереджав президент України Володимир Зеленський.

Раніше спостерігачі МАГАТЕ заявляли, що не виявили вибухівку на станції. Проте декілька днів тому експорти повідомили, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС.

Нагадаємо, ситуація на Запорізькій атомній електростанції, найбільшої в Європі, викликає занепокоєння. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

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До слова, міністерство клімату та довкілля Польщі затвердило будівництво першої в країні атомної електростанції. Перший реактор з'явиться у сусідній з Україною країні через десять років.