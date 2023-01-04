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Епіцентр подій на Донбасі. Британська розвідка показала оновлену карту бойових дій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Епіцентр подій на Донбасі. Британська розвідка показала оновлену карту бойових дій
Ворожі війська обстрілюють лінію фронту з окупованої території.
фото: Генштаб

Російські війська не припиняють штурмувати позиції українських захисників у районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків

На сьогоднішній день найзапекліші бої точаться на сході України. Росіяни продовжують штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Відповідну карту бойових дій опублікувало міністерство оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, центр бойових зіткнень наразі знаходиться на Донбасі.

Російські війська не припиняють штурмувати позиції українських захисників у районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків. Водночас бої йдуть на Лиманському напрямку, а також на лінії Сватово-Кремінна. Українські сили продовжують атаки у Луганській області.

Також, згідно з британською картою, бойові дії тривають у Запорізькій області. Ворожі війська обстрілюють лінію фронту з окупованої території.

Епіцентр подій на Донбасі. Британська розвідка показала оновлену карту бойових дій фото 1

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

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Теги: Бахмут війна росіяни британська розвідка населення Херсон розвідка Запоріжжя

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