Окупанти здійснили масований обстріл Сумщини з різних видів зброї

Наразі на Сумщині триває повітряна тривога

У Сумській ОВА повідомили про масований обстріл Сумщини з різних видів зброї, в тому числі КАБів та безпілотників. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 26 грудня ворог здійснює масований обстріл прикордоння Сумщини, використовуючи різні види зброї, в тому числі КАБи та безпілотники. Звуки вибухів від цих обстрілів чути, зокрема, і в Сумах», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в ОВА, наразі в обласному центрі та області триває повітряна тривога, людей просять залишатися в укриттях.

Варто додати, що ворожа пропаганда знову намагається видати бажане за дійсне, заявляючи про «прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села». Насправді це була спроба роботи ворожої диверсійно-розвідувальної групи перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомиляється на офіційному каналі Сил Спеціальних Операцій ЗС України.

Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону. Але оператори ССО наздогнали їх та ліквідували. Всю роботу можна побачити у відео.

Також інформація про те, що російським військам вдалося зайти на українську територію в напрямку села Олександрія на Сумщині не відповідає дійсності. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Як зазначає пресслужба, повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах є ворожою дезінформацією. Крім того, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телеканалу «Київ» заявив, що місцевість, куди нібито зайшли окупанти, є болотистою. Тому утримувати там позиції – як українським оборонцям, так і росіянам, якщо ті туди зайдуть, – досить складно.