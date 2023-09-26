Польща підписала угоду про купівлю американських вертольотів Apache

Перші американські гелікоптери очікуються у Війську Польському вже у 2024 році

Глава національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з компанією Lockheed Martin на закупівлю 96 бойових вертольотів Apache. Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

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Угода між Польщею та Lockheed Martin включає у себе придбання вертольотів Apache та створення центру їхнього обслуговування на базі заводу WZL-1 у місті Бидгощ на півночі країни.

«Незабаром Польща отримає 96 вертольотів Apache. Це стане найбільшим парком цих вертольотів поза межами США», – заявив Блащак.

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Він додав, що перші американські гелікоптери очікуються у Війську Польському вже у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

Нагадаємо, Польща, ймовірно, наступного року скоротить обсяг допомоги, що надається біженцям з України.

До слова, постачання військової допомоги Україні може ускладнитись, якщо з 1 жовтня частина уряду Сполучених Штатів Америки припинить свою роботу.