Польща підписала угоду про купівлю американських вертольотів Apache
Перші американські гелікоптери очікуються у Війську Польському вже у 2024 році
Глава національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з компанією Lockheed Martin на закупівлю 96 бойових вертольотів Apache. Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.
Угода між Польщею та Lockheed Martin включає у себе придбання вертольотів Apache та створення центру їхнього обслуговування на базі заводу WZL-1 у місті Бидгощ на півночі країни.
«Незабаром Польща отримає 96 вертольотів Apache. Це стане найбільшим парком цих вертольотів поза межами США», – заявив Блащак.
Він додав, що перші американські гелікоптери очікуються у Війську Польському вже у 2024 році.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.
Нагадаємо, Польща, ймовірно, наступного року скоротить обсяг допомоги, що надається біженцям з України.
До слова, постачання військової допомоги Україні може ускладнитись, якщо з 1 жовтня частина уряду Сполучених Штатів Америки припинить свою роботу.
Коментарі — 0