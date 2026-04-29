Зеленський назвав пріоритет України на найближчі місяці

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Як зазначив глава держави, темпи російських втрат мають перевищувати темпи їхньої мобілізації
За словами президента, цьогоріч законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт міністра оборони Михайла Федорова про забезпечення дронами фронту, а також операцій для ударів по Російській Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами очільника України, одним із пріоритетів на найближчі місяці є завдання ударів по РФ на глибину до 120–150 км. «Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України. Цьогоріч уже законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік, і ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво», – каже він.

Крім того, йшлося й про втрати російської армії на фронті у квітні. «Фінальна перевірена інформація надійде в перших числах травня. Завдання – щоб кількість уражень особового складу окупанта перевищувала темп їхньої мобілізації», – пояснив президент.

Також Зеленський та Федоров детально обговорили реалізацію відкриття експорту зброї, а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості держави та виробництво зброї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів чергову нараду, на якій заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського. Згідно з отриманими даними, українські «далекобійні санкції» (удари по енергетичній інфраструктурі) спричинили масштабне падіння навантаження у ключових портах РФ.

Як повідомлялося, Міністерство оборони продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба. З початку 2026 року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) – до 50 тис. одиниць цьогоріч.

Читайте також

Зеленський: Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій
Зеленський розповів про результати дальніх атак по РФ
Сьогодні, 13:56
Глава держави наголосив, що Україна збільшує оборонні спроможності
Україна має інформацію про плани росіян на весну, літо та осінь – Зеленський
Вчора, 21:29
Відбувся 73-й обмін полоненими між Україною та РФ
Обмін полоненими. Президент показав перші кадри (фото, відео)
24 квiтня, 16:25
Президент наголосив, що кошти будуть спрямовані, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів
ЄС остаточно схвалив кредит для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
23 квiтня, 15:25
Ухвалення законопроєкту є важливим кроком у процесі синхронізації національного законодавства у сфері енергетики з правом ЄС
Президент підписав закон про об'єднання енергоринків України та ЄС
21 квiтня, 10:14
Як зазначив Зеленський, керівництво Білорусі отримало повідомлення про готовність України захищати свою землю
Білорусь будує дороги на кордоні з Україною та готує артпозиції. Зеленський назвав ціль
17 квiтня, 19:55
Зеленський на закритій зустрічі наголосив, що успіх останніх операцій у глибокому тилу ворога є результатом невпинного технологічного розвитку
«У «рускіх» тепер величезні проблеми…» Зеленський розказав про результати останніх операцій в тилу ворога
10 квiтня, 09:12
Завершено слідство у справі Тимошенко, ухвалено низку законопроєктів. Головне за 8 квітня 2026
Завершено слідство у справі Тимошенко, ухвалено низку законопроєктів. Головне за 8 квітня 2026
8 квiтня, 21:20
Дипломати офіційно розпочали свою роботу в Україні
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів чотирьох країн
7 квiтня, 22:37

Стало відомо, скільки тонн українського зерна експортувала Росія з початку року
Свириденко: Уряд продовжує курс на децентралізацію та розвиток громадської інфраструктури
Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту та росіянах, причетних до викрадення дітей
Зеленський анонсував новий обмін полоненими
Прізвища двох нардепів засвітилася у нових розшифровках записів НАБУ
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
