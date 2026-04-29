Зеленський назвав пріоритет України на найближчі місяці

За словами президента, цьогоріч законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт міністра оборони Михайла Федорова про забезпечення дронами фронту, а також операцій для ударів по Російській Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами очільника України, одним із пріоритетів на найближчі місяці є завдання ударів по РФ на глибину до 120–150 км. «Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України. Цьогоріч уже законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік, і ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво», – каже він.

Крім того, йшлося й про втрати російської армії на фронті у квітні. «Фінальна перевірена інформація надійде в перших числах травня. Завдання – щоб кількість уражень особового складу окупанта перевищувала темп їхньої мобілізації», – пояснив президент.

Також Зеленський та Федоров детально обговорили реалізацію відкриття експорту зброї, а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості держави та виробництво зброї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів чергову нараду, на якій заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського. Згідно з отриманими даними, українські «далекобійні санкції» (удари по енергетичній інфраструктурі) спричинили масштабне падіння навантаження у ключових портах РФ.

Як повідомлялося, Міністерство оборони продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба. З початку 2026 року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) – до 50 тис. одиниць цьогоріч.