Підсумки «Рамштайну»: скільки коштів отримає Україна від партнерів

У Берліні пройшла зустріч у форматі «Рамштайн»

Велика Британія надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цьогоріч

Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. Про це повідомив міністр оборони країни Михайло Федоров, пише «Главком».

«Попри одну з найскладніших зим і масовані атаки ракетами й дронами – ми вистояли. За завданням президента посилили протиповітряну оборону, стримуємо й виснажуємо ворога на полі бою. Паралельно тиснемо на економіку агресора, зокрема в енергетиці, обмежуючи його здатність фінансувати війну», – написав Федоров.

Велика Британія

Надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цього року.

Німеччина

Інвестує $4 млрд у посилення ППО. Ще $600 млн спрямує на розвиток спроможностей deep strike і mid strike.

Нідерланди

Спрямовують €248 млн на БпЛА.

Норвегія

Виділяє $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на логістичний хаб.

Іспанія

Спрямовує €215 млн у межах SAFE та підсилює ППО додатковими ракетами до Patriot.

Канада

Надає $15 млн до фонду NSATU, $42 млн на чеську ініціативу та $17 млн на критичне інженерне обладнання.

Литва

Виділяє $39 млн на чеську ініціативу, $29 млн на PURL, а також передає бронетехніку і підтримує реабілітацію військових.

Бельгія

Спрямовує €75 млн на чеську ініціативу, €75 млн на німецьку ініціативу ППО та €85 млн на коаліцію дронів. Також підтримує F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот.

Естонія

Долучається до посилення ППО – $13 млн на PURL.

Окремо Федоров відзначив ініціативу міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, у межах якої вже залучено €2 млрд на термінові поставки для посилення української ППО.

Також партнерам представили новий проєкт із використання бойових даних для тренування штучного інтелекту.

Ключові пріоритети України залишаються незмінними: зміцнення ППО, розвиток дронів і ракетних програм, а також забезпечення фронту далекобійними боєприпасами.

«Допомога Україні сьогодні – це внесок у спільну безпеку. Дякую президенту за лідерство на міжнародній арені. Разом з партнерами наближаємо справедливий і тривалий мир», – підсумував глава Міноборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова про важливі результати зустрічі у форматі «Рамштайн».

Зауважимо, 15 квітня у Берліні відбулася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». На засіданні міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву про втрати РФ.