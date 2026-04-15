Головна Світ Політика
search button user button menu button

Підсумки «Рамштайну»: скільки коштів отримає Україна від партнерів

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Берліні пройшла зустріч у форматі «Рамштайн»
фото: Михайло Федоров

Велика Британія надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цьогоріч

Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. Про це повідомив міністр оборони країни Михайло Федоров, пише «Главком».

«Попри одну з найскладніших зим і масовані атаки ракетами й дронами – ми вистояли. За завданням президента посилили протиповітряну оборону, стримуємо й виснажуємо ворога на полі бою. Паралельно тиснемо на економіку агресора, зокрема в енергетиці, обмежуючи його здатність фінансувати війну», – написав Федоров.

Велика Британія

Надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цього року.

Німеччина

Інвестує $4 млрд у посилення ППО. Ще $600 млн спрямує на розвиток спроможностей deep strike і mid strike.

Нідерланди

Спрямовують €248 млн на БпЛА.

Норвегія

Виділяє $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на логістичний хаб.

Іспанія

Спрямовує €215 млн у межах SAFE та підсилює ППО додатковими ракетами до Patriot.

Канада

Надає $15 млн до фонду NSATU, $42 млн на чеську ініціативу та $17 млн на критичне інженерне обладнання.

Литва

Виділяє $39 млн на чеську ініціативу, $29 млн на PURL, а також передає бронетехніку і підтримує реабілітацію військових.

Бельгія

Спрямовує €75 млн на чеську ініціативу, €75 млн на німецьку ініціативу ППО та €85 млн на коаліцію дронів. Також підтримує F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот.

Естонія

Долучається до посилення ППО – $13 млн на PURL.

Окремо Федоров відзначив ініціативу міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, у межах якої вже залучено €2 млрд на термінові поставки для посилення української ППО.

Також партнерам представили новий проєкт із використання бойових даних для тренування штучного інтелекту.

Ключові пріоритети України залишаються незмінними: зміцнення ППО, розвиток дронів і ракетних програм, а також забезпечення фронту далекобійними боєприпасами.

«Допомога Україні сьогодні – це внесок у спільну безпеку. Дякую президенту за лідерство на міжнародній арені. Разом з партнерами наближаємо справедливий і тривалий мир», – підсумував глава Міноборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова про важливі результати зустрічі у форматі «Рамштайн».

Зауважимо, 15 квітня у Берліні відбулася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». На засіданні міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву про втрати РФ.

Читайте також:

Теги: озброєння зброя Михайло Федоров військова допомога військова техніка гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua