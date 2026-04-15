Підсумки «Рамштайну»: скільки коштів отримає Україна від партнерів
Велика Британія надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цьогоріч
Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. Про це повідомив міністр оборони країни Михайло Федоров, пише «Главком».
«Попри одну з найскладніших зим і масовані атаки ракетами й дронами – ми вистояли. За завданням президента посилили протиповітряну оборону, стримуємо й виснажуємо ворога на полі бою. Паралельно тиснемо на економіку агресора, зокрема в енергетиці, обмежуючи його здатність фінансувати війну», – написав Федоров.
Велика Британія
Надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цього року.
Німеччина
Інвестує $4 млрд у посилення ППО. Ще $600 млн спрямує на розвиток спроможностей deep strike і mid strike.
Нідерланди
Спрямовують €248 млн на БпЛА.
Норвегія
Виділяє $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на логістичний хаб.
Іспанія
Спрямовує €215 млн у межах SAFE та підсилює ППО додатковими ракетами до Patriot.
Канада
Надає $15 млн до фонду NSATU, $42 млн на чеську ініціативу та $17 млн на критичне інженерне обладнання.
Литва
Виділяє $39 млн на чеську ініціативу, $29 млн на PURL, а також передає бронетехніку і підтримує реабілітацію військових.
Бельгія
Спрямовує €75 млн на чеську ініціативу, €75 млн на німецьку ініціативу ППО та €85 млн на коаліцію дронів. Також підтримує F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот.
Естонія
Долучається до посилення ППО – $13 млн на PURL.
Окремо Федоров відзначив ініціативу міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, у межах якої вже залучено €2 млрд на термінові поставки для посилення української ППО.
Також партнерам представили новий проєкт із використання бойових даних для тренування штучного інтелекту.
Ключові пріоритети України залишаються незмінними: зміцнення ППО, розвиток дронів і ракетних програм, а також забезпечення фронту далекобійними боєприпасами.
«Допомога Україні сьогодні – це внесок у спільну безпеку. Дякую президенту за лідерство на міжнародній арені. Разом з партнерами наближаємо справедливий і тривалий мир», – підсумував глава Міноборони.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова про важливі результати зустрічі у форматі «Рамштайн».
Зауважимо, 15 квітня у Берліні відбулася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». На засіданні міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву про втрати РФ.
