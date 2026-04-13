Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна, Бельгія та Іспанія узгодили пріоритети співпраці перед «Рамштайном»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна, Бельгія та Іспанія узгодили пріоритети співпраці перед «Рамштайном»
Федоров подякував Бельгії та Іспанії за послідовну підтримку
фото: Михайло Федоров/Telegram

Україна запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмови зі своїми колегами з Бельгії Тео Франкеном та з Іспанії Маргаритою Роблес. Вони синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова.

«Бельгія виділяє цього року €1 млрд оборонної допомоги Україні. Також країна підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків», – наголосив міністр.

Також Федоров зазначив, що цьогоріч Іспанія надає €1 млрд на підтримку України. «Під час зустрічі приділили увагу розвитку співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями. Зі свого боку, Україна також запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах», – додав він.

«Подякував Бельгії та Іспанії за послідовну підтримку. Завдяки win-win співпраці з партнерами Україна продовжує стримувати просування ворога на землі та деокуповувати території, захищати небо й підвищувати ефективність перехоплення ракет і дронів, а також посилювати удари по економіці Росії», – підсумував міністр оборони.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров і глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус обговорили підготовку до чергового засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн», яке заплановане на 15 квітня.

Читайте також:

Теги: Міноборони Бельгія Іспанія Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Україна, Бельгія та Іспанія узгодили пріоритети співпраці перед «Рамштайном»
Україна, Бельгія та Іспанія узгодили пріоритети співпраці перед «Рамштайном»
Посол Брусило отримав нову посаду
Посол Брусило отримав нову посаду
Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу з професійним святом
Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу з професійним святом
Лубінець повідомив про переговори з омбудсменом РФ
Лубінець повідомив про переговори з омбудсменом РФ
Україна готує переговори Зеленського з Мадяром: подробиці від МЗС
Україна готує переговори Зеленського з Мадяром: подробиці від МЗС
Ворог поспішає провести наступ до кінця місяця: військовий пояснив, у чому причина
Ворог поспішає провести наступ до кінця місяця: військовий пояснив, у чому причина

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua