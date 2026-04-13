Україна, Бельгія та Іспанія узгодили пріоритети співпраці перед «Рамштайном»

Україна запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмови зі своїми колегами з Бельгії Тео Франкеном та з Іспанії Маргаритою Роблес. Вони синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова.

«Бельгія виділяє цього року €1 млрд оборонної допомоги Україні. Також країна підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків», – наголосив міністр.

Також Федоров зазначив, що цьогоріч Іспанія надає €1 млрд на підтримку України. «Під час зустрічі приділили увагу розвитку співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями. Зі свого боку, Україна також запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах», – додав він.

«Подякував Бельгії та Іспанії за послідовну підтримку. Завдяки win-win співпраці з партнерами Україна продовжує стримувати просування ворога на землі та деокуповувати території, захищати небо й підвищувати ефективність перехоплення ракет і дронів, а також посилювати удари по економіці Росії», – підсумував міністр оборони.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров і глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус обговорили підготовку до чергового засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн», яке заплановане на 15 квітня.