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Федоров розповів про успіхи «Армії дронів» за тиждень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Федоров розповів про успіхи «Армії дронів» за тиждень
фото ілюстративне

Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах «Армії дронів», за тиждень (23-30 жовтня) знищено 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок російських окупантів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії – мінуснули 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії – більше збережених життів наших воїнів», – заявив він.

Федоров розповів про успіхи «Армії дронів» за тиждень фото 1

Також, за інформацією Федорова, оператори БпЛА уразили 42 танки, 54 броньовані машини, три реактивні систем залпового вогню та багато іншої російської техніки. 

Нагадаємо, триває 614-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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