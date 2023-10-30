Федоров розповів про успіхи «Армії дронів» за тиждень

Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах «Армії дронів», за тиждень (23-30 жовтня) знищено 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок російських окупантів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії – мінуснули 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії – більше збережених життів наших воїнів», – заявив він.

Також, за інформацією Федорова, оператори БпЛА уразили 42 танки, 54 броньовані машини, три реактивні систем залпового вогню та багато іншої російської техніки.

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Нагадаємо, триває 614-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.