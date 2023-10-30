Девайс для протидії атакам ворожих дронів: редактор «Главкома» оголосив збір коштів

«Главком» закликає приєднатися до збору на купівлю дуже необхідного девайсу для військових 134-го батальйону територіальної оборони

Редактор «Главкома» Олексій Кравченко, який зараз є командиром відділення тероборони на Сході України, збирає кошти на окопну станцію радіоперешкод для свого підрозділу.

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Олексій Кравченко зазначив, що його підрозділ, який зараз вчергове виконує завдання на Сході України, потребує допомоги. Олексій наголосив, що потреб дуже багато і військові не в змозі закрити все самостійно.

«Задля збереження життя та здоров'я особового складу нам вкрай необхідний окопний РЕБ – портативна станція радіоперешкод, що дозволяє протидіяти атакам ворожих дронів. Вартість цього девайса становить 120 тис. грн. Заздалегідь дуже вдячні вам усім за підтримку – лайком, репостом, гривнею. Все буде Україна!», – написав він.

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Олексій Кравченко також опублікував посилання на банку і номер картки Приват – 5168 7520 8480 6861 для всіх, хто має змогу підтримати наших захисників.

Зазначимо, що наразі троє редакторів «Главкома» захищають країну у лавах ЗСУ. Нещодавно президент нагородив редактора «Главкома» Дмитра Шеремета орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку». Старший лейтенант Шеремета перебував у Бахмуті та околицях міста три місяці і отримав нагороду за успішне виконання бойових завдань у найгарячішій точці на фронті.