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Девайс для протидії атакам ворожих дронів: редактор «Главкома» оголосив збір коштів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Девайс для протидії атакам ворожих дронів: редактор «Главкома» оголосив збір коштів
Вартість станції радіоперешкод становить 120 тис. грн
фото: Олексій Кравченко/Facebook

«Главком» закликає приєднатися до збору на купівлю дуже необхідного девайсу для військових 134-го батальйону територіальної оборони

 

Редактор «Главкома» Олексій Кравченко, який зараз є командиром відділення тероборони на Сході України, збирає кошти на окопну станцію радіоперешкод для свого підрозділу.

Олексій Кравченко зазначив, що його підрозділ, який зараз вчергове виконує завдання на Сході України, потребує допомоги. Олексій наголосив, що потреб дуже багато і військові не в змозі закрити все самостійно.

«Задля збереження життя та здоров'я особового складу нам вкрай необхідний окопний РЕБ – портативна станція радіоперешкод, що дозволяє протидіяти атакам ворожих дронів. Вартість цього девайса становить 120 тис. грн. Заздалегідь дуже вдячні вам усім за підтримку – лайком, репостом, гривнею. Все буде Україна!», – написав він.

Олексій Кравченко також опублікував посилання на банку і номер картки Приват – 5168 7520 8480 6861 для всіх, хто має змогу підтримати наших захисників.

Зазначимо, що наразі троє редакторів «Главкома» захищають країну у лавах ЗСУ. Нещодавно президент нагородив редактора «Главкома» Дмитра Шеремета орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку». Старший лейтенант Шеремета перебував у Бахмуті та околицях міста три місяці і отримав нагороду за успішне виконання бойових завдань у найгарячішій точці на фронті. 

Читайте також: Командир відділення Тероборони Олексій Кравченко: Дехто з наших хоче дійти до Уралу
Теги: війна військові Україна Олексій Кравченко

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Девайс для протидії атакам ворожих дронів: редактор «Главкома» оголосив збір коштів
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