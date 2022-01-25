Філатов розкритикував ініціативу Кличка скликати мерів для організації тероборони

Мери столиці розкритикували за питання організації тероборони

Мер Києва Віталій Кличко використовує загрозу російського вторгнення та питання організації територіальної оборони для політичного піару. Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, передає «Днепр Главное».

«Кличко явно піариться на цій ситуації. І ні мені, ні іншим мерам це не подобається», – сказав Філатов у відповідь на ініціативу Кличка зібрати засідання Асоціації міст України, присвячене питанням тероборони.

Міський голова Дніпра наголосив, що для керівників українських міст організація територіальної оборони – щоденна робота, тому у засіданні АМУ немає потреби.

«Ми просто зберемося тихо у Резнікова (міністр оборони України Олексій Резніков, – ред.) у кабінеті в Міноборони і займемося кожен своєю справою. Просто вже дістали огидні політичні танці з бубнами. Нехай усі тихо роблять свою роботу, а не ходять із транспарантами під телекамери», – підкреслив Філатов.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко ініціював проведення засідання правління Асоціації міст України, де планується обговорити координацію зусиль та заходів щодо організації територіальної оборони в українських населених пунктах.