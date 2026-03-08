Головна Країна Події в Україні
«Фотосесії – це неетично». Вінницький театр звернувся до місцевих жителів з проханням

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Вінницький театр повідомив, що не надає приміщення для фотосесій
фото: Іван Педорук/Facebook

Директор театру Іван Педорук заявив, що численні звернення щодо випускних фотосесій заважають репетиціям і роботі закладу

Директор Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського Іван Педорук звернувся до мешканців міста та області із проханням не організовувати фотосесії у приміщеннях театру. За його словами, через такі звернення заклад змушений переривати репетиції та змінювати виробничі графіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника театру у Facebook.

«Фотосесії – це неетично». Вінницький театр звернувся до місцевих жителів з проханням фото 1
скріншот: Іван Педорук/Facebook

Керівник театру заявив, що останнім часом адміністрація закладу отримує дедалі більше звернень від батьківських спільнот та вчителів різних навчальних закладів щодо проведення фотосесій на випускні альбоми у приміщеннях театру.

«Я, директор театру Іван Педорук звертаюся до усіх із прагненням розуміння ситуації, яка останнім часом стає все складнішою і такою, що значно погіршує належну організацію робочих процесів в театрі. Маю на увазі шалену кількість звернень з боку батьківських спільнот та вчителів різних навчальних закладів міста й області щодо проведення в залах театру різноманітних фотосесій на випускні альбоми».

Педорук зазначив, що такі звернення надходять майже щодня. Іноді люди приїжджають до театру без попереднього погодження. «Таких звернень стає все більше, вони перейшли у формат щоденних, й інколи все доходить до того, що до нас, без жодних попередніх повідомлень, узгоджень і попереджень приїздять люди з районів області зі словами «а ми приїхали, бо нам сказали, що у вас можна сфотографуватись»... Це виглядає абсурдно і неетично».

За словами директора, через такі ситуації працівники театру змушені переривати творчий процес. У зв’язку з цим керівництво театру заявило, що заклад не надає приміщення для проведення фотосесій. Він також наголосив, що театр є насамперед культурним простором для вистав і творчої діяльності. «Театр – це перш за все осередок академічного, художньо довершеного мистецтва, тому ми будемо раді бачити усіх на наших виставах в якості глядачів!».

У коментарях до допису частина користувачів висловила думку, що проведення фотосесій могло б стати додатковим джерелом доходу для театру. Деякі коментатори зазначили, що за умови правильної організації такі зйомки могли б фінансово підтримати заклад культури, зокрема сприяти оновленню реквізиту або покращенню умов роботи.

«Фотосесії – це неетично». Вінницький театр звернувся до місцевих жителів з проханням фото 2
скріншот Facebook
«Фотосесії – це неетично». Вінницький театр звернувся до місцевих жителів з проханням фото 3
скріншот Facebook

Інші користувачі наголошували, що у багатьох країнах світу музеї, театри та інші культурні установи дозволяють фотозйомку відвідувачам. На їхню думку, подібна практика могла б популяризувати театр і водночас не заважати його роботі, якщо зйомки проводити у визначений час.

«Фотосесії – це неетично». Вінницький театр звернувся до місцевих жителів з проханням фото 4
скріншот Facebook
«Фотосесії – це неетично». Вінницький театр звернувся до місцевих жителів з проханням фото 5
скріншот Facebook

Водночас частина коментаторів підтримала позицію керівництва театру. Вони зазначили, що театр є передусім місцем для мистецтва та творчого процесу, а масові фотосесії можуть порушувати атмосферу закладу і заважати репетиціям.

«Фотосесії – це неетично». Вінницький театр звернувся до місцевих жителів з проханням фото 6
скріншот Facebook

Деякі користувачі у коментарях також висловили думку, що проблема може полягати не у самих фотосесіях, а в їхній організації. На їхню думку, за умови чіткого графіка та попереднього запису проведення фотозйомок можна було б узгодити з роботою театру, не порушуючи репетицій і вистав. 

«Фотосесії – це неетично». Вінницький театр звернувся до місцевих жителів з проханням фото 7
скріншот Facebook
«Фотосесії – це неетично». Вінницький театр звернувся до місцевих жителів з проханням фото 8
скріншот Facebook
«Фотосесії – це неетично». Вінницький театр звернувся до місцевих жителів з проханням фото 9
скріншот Facebook

Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського є одним із провідних театральних закладів регіону. Театр працює з 1910 року та регулярно представляє глядачам драматичні й музичні вистави українських і світових авторів. Заклад також є важливим культурним осередком міста, де проводять прем’єри вистав, творчі зустрічі та інші мистецькі події. 

До слова, Мінкульт розпочав реорганізацію театрів, цирків та інших установ. Усі заклади культури, які мали статус державного підприємства, мають стати державними некомерційними товариствами.

