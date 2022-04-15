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    Події в Україні

    Фракція «Слуга Народу» в Верховній Раді поповнилася новим депутатом

    У &laquo;Слуги народу&raquo; новий депутат - Фракція «Слуга Народу» в Верховній Раді поповнилася новим депутатом
    У «Слуги народу» новий депутат
    фото з відкритих джерел

    Олександр Божков був виконавчим продюсером ТОВ «Квартал 95»

    Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Божков увійшов до фракції після того, як її покинув попередній член – голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельної реформи Микола Сольський, призначений на посаду міністра аграрної політики та продовольства України. Про це повідомляє спікерка партії «Слуга народу» Юлія Палійчук.

    Божков балотувався до парламенту на виборах 2019 року за списком партії «Слуга народу» під №141, і вже склав присягу народного депутата.

    «Олександр Божков – уродженець Маріуполя, в команді з перших днів. У мирний час працював у творчих індустріях», – ідеться в повідомленні.

    Божков народився 30 липня 1988 року, закінчив факультет міжнародних відносин у Київському Міжнародному університеті. Був виконавчим продюсером ТОВ «Квартал 95».

    Також він обіймав посаду виконавчого продюсера Першого Автомобільного каналу. Був продюсером проектів на ТРК «Україна».

    Відомо, що продюсер «Кварталу 95» влаштував ДТП у Києві та втік із місця аварії. Трапилося це у вересні 2020 року.

    24 березня Рада призначила нового міністра аграрної політики. За звільнення Романа Лещенка з посади міністра проголосував 321 депутат.

    Теги: росія окупанти ДТП депутат війна партії Україна окупація фракція час Микола Сольський #stoprussia
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    Фракція «Слуга Народу» в Верховній Раді поповнилася новим депутатом