Прем’єр Чехії купив глобус, щоб знайти на ньому Гренландію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Прем’єр Чехії Андрей Бабіш купив глобус, щоб знайти на ньому Гренландію
Андрей Бабіш сказав, що не може однозначно підтримати позицію ЄС щодо острова

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що придбав глобус, аби побачити, де саме розташована Гренландія, та визначитися з позицією щодо підтримки острова на тлі дискусій між США та Європейським Союзом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Hospodářské noviny.

За словами Бабіша, наразі він не може чітко заявити про підтримку Гренландії з боку Чехії, оскільки Сполучені Штати є лідером НАТО, а конфронтація з Вашингтоном, на його думку, є контрпродуктивною.

Чеський прем’єр розповів, що купив глобус за 15 тисяч чеських крон (близько 600 євро), щоб краще зрозуміти географічне розташування острова. «Такий гарний, великий, щоб я точно знав, де знаходиться Гренландія, і що «Орешник» летів би з Росії до Білого дому 26 хвилин. А одинадцята хвилина – саме над Гренландією», – сказав Бабіш.

Він додав, що поділяє аргументи президента США Дональда Трампа щодо зростання загроз з боку Росії та Китаю в Арктиці. Водночас прем’єр Чехії наголосив, що публічні заяви та взаємні звинувачення навколо статусу Гренландії не є ефективними.

«Виклики та декларації є безглуздими. Ми, безумовно, віддаємо перевагу угоді в рамках альянсу. Було б дуже прикро, якби це просто були якісь сварки», – зазначив Бабіш.

17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не погоджуються з його претензіями на Гренландію. У відповідь Європейський Союз розглядає можливість введення мит на американські товари. Варіанти відповідних заходів планують обговорити на екстреному саміті в Брюсселі.

Теги: Європа Чехія Гренландія

Читайте також

Президента США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі у Давосі
Трамп і Давос: іронія долі
Сьогодні, 09:18
Трамп нещодавно повторив свою тезу про приєднання Гренландії до США
Міністр закордонних справ Данії різко відреагував на вимогу Трампа про Гренландію
24 грудня, 2025, 00:43
Раніше Трамп стверджував, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам нібито для національної безпеки
Спецпредставник Трампа заперечив, що США прагнуть захопити Гренландію
24 грудня, 2025, 21:37
Міністр торгівлі США Говард Лутнік попередив Європу про тарифну ескалацію
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
20 сiчня, 19:56
Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
Сьогодні, 05:32
У столицях ЄС занепокоєні ідеєю «полегшеного» вступу України
Україна в ЄС без повного членства? Новий план Брюсселя налякав столиці
16 сiчня, 13:03
Трамп зробив нову заяву про Гренландію
Трамп звинуватив Данію в бездіяльності щодо безпеки Гренландії
19 сiчня, 07:34
Трамп показав повідомлення Макрона
Трамп оприлюднив листування з Макроном у мережі
20 сiчня, 10:59
Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що США не відмовилися від планів щодо Гренландії
Данія відреагувала на заяву Трампа про Гренландію
Вчора, 21:07

Литва оголосила енергетичну допомогу Україні на 2 млн євро
Литва оголосила енергетичну допомогу Україні на 2 млн євро
Франція затримала підсанкційний танкер в Середземному морі
Франція затримала підсанкційний танкер в Середземному морі
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
Польща зафіксувала підвищену активність БПЛА біля білоруського кордону
Польща зафіксувала підвищену активність БПЛА біля білоруського кордону
НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці
НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
