Прем’єр Чехії купив глобус, щоб знайти на ньому Гренландію

Андрей Бабіш сказав, що не може однозначно підтримати позицію ЄС щодо острова

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що придбав глобус, аби побачити, де саме розташована Гренландія, та визначитися з позицією щодо підтримки острова на тлі дискусій між США та Європейським Союзом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Hospodářské noviny.

За словами Бабіша, наразі він не може чітко заявити про підтримку Гренландії з боку Чехії, оскільки Сполучені Штати є лідером НАТО, а конфронтація з Вашингтоном, на його думку, є контрпродуктивною.

Чеський прем’єр розповів, що купив глобус за 15 тисяч чеських крон (близько 600 євро), щоб краще зрозуміти географічне розташування острова. «Такий гарний, великий, щоб я точно знав, де знаходиться Гренландія, і що «Орешник» летів би з Росії до Білого дому 26 хвилин. А одинадцята хвилина – саме над Гренландією», – сказав Бабіш.

Він додав, що поділяє аргументи президента США Дональда Трампа щодо зростання загроз з боку Росії та Китаю в Арктиці. Водночас прем’єр Чехії наголосив, що публічні заяви та взаємні звинувачення навколо статусу Гренландії не є ефективними.

«Виклики та декларації є безглуздими. Ми, безумовно, віддаємо перевагу угоді в рамках альянсу. Було б дуже прикро, якби це просто були якісь сварки», – зазначив Бабіш.

17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не погоджуються з його претензіями на Гренландію. У відповідь Європейський Союз розглядає можливість введення мит на американські товари. Варіанти відповідних заходів планують обговорити на екстреному саміті в Брюсселі.