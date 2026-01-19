Головна Країна Політика
«Посилення ППО – пріоритет №1». Федоров поговорив з британським міністром оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Посилення ППО – пріоритет №1». Федоров поговорив з британським міністром оборони
Михайло Федоров розповів своєму британському колезі про ключові цілі на посаді міністра оборони
фото: Михайло Федоров

Урядовці домовилися про системний обмін даними щодо застосування озброєння

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з очільником британського Міністерства оборони Джоном Гілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського міністра.

Федоров подякував за безпекову співпрацю між Україною та Великою Британією в межах угоди про сторічне партнерство. За його словами, Велика Британія залишається одним із ключових партнерів у посиленні обороноздатності України.

«Розповів про ключові цілі на посаді міністра оборони. Посилення ППО – пріоритет №1. Окремо відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus, який уже посилює захист України від атак шахедів», – каже він.

Міністри домовилися про системний обмін даними щодо застосування озброєння в межах спільної роботи. «Це дасть змогу швидше вдосконалювати технології відповідно до умов поля бою та підвищувати ефективність для обох країн», – зазначив Федоров.

Крім того, урядовці домовилися нарощувати співпрацю у сфері R&D(Дослідження та Розробки – «Главком») та підтримувати інноваційні спільні проєкти, які дають практичний результат на фронті.

«Окремо обговорили підготовку до засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться наступного місяця. Вдячний Великій Британії за лідерство й послідовну, довгострокову підтримку України», – додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова. Йшлося про кадрові рішення, аудит та технологічні новації для аналізу кожного удару ворога.

До слова, Міноборони запустило в ЗСУ автоматизований розподіл безпілотних систем між військовими частинами.

