Уряд призначив заступників новому міністру оборони: досьє

Глава Міноборони заявив про продовження трансформації оборонного відомства

Кабінет міністрів затвердив оновлений склад заступників глави оборонного відомства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

Так, першим заступником міністра оборони Олексій Вискуб. Раніше він працював першим заступником міністра цифрової трансформації з 2019 року.

«Він відповідав за розвиток Дії та державних сервісів, реінжиніринг процесів, спрощення бюрократії. З початку повномасштабного вторгнення був активно залучений у технологічну війну та розвиток усіх військових проєктів Мінцифри. Займався впровадженням проєктів «Армія дронів», «єБали», «Лінія дронів», дроново-штурмові полки, побудова ешелонів БпЛА-екіпажів, розвиток «малої» ППО. Зараз у команді Міністерства оборони він продовжить відповідати за розвиток ключових проєктів для досягнення цілей війни», – написав він.

Тим часом генерал-лейтенант Іван Гаврилюк став заступником міністра оборони. В Міністерстві оборони часів Дениса Шмигаля він обіймав посаду першого заступника.

«Має великий практичний досвід у військовому управлінні, логістиці та плануванні. Був першим заступником Міністра оборони. Працював радником командувача Сил логістики ЗСУ, керував головним управлінням логістики та має десятиліття практичної роботи в системі оборони. Його участь важлива для зміцнення тилових процесів і забезпечення фронту ефективними рішеннями», – зазначив Федорова.

Сергій Боєв став заступником міністра оборони України з питань євроінтеграції. «Має міжнародний досвід в економіці, стратегії та розвитку партнерств, працював у провідних консалтингових компаніях, займався питаннями залучення партнерів в український ОПК. Приєднався до команди Міноборони у 2024 році та очолював напрям взаємодії з міжнародними партнерами. Сьогодні його експертиза важлива для побудови ефективних і довгострокових відносин з ЄС, НАТО та іншими державами, а також залучення безпекової допомоги й фінансування», – каже він.

Також залишилися заступник міністра генерал-лейтенант Євген Мойсюк, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення, підполковник Юрій Мироненко, відповідальний за розвиток інновацій для фронту, та Оксана Ферчук, що очолює напрям цифровізації і цифрової трансформації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив голову фонду «Повернись живим» Тараса Чмута представником Міністерства оборони в наглядовій раді Агенції оборонних закупівель. Глава оборонного відомства повідомив, що разом з Чмутом обговорили ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та наглядової ради. Мова про визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів.

До слова, у межах масштабного оновлення команди Міністерства оборони України на початку 2026 року, міністр оборони Михайло Федоров оголосив про призначення Сергія Бескрестнова, відомого за позивним Флеш, своїм радником.