Франція та Канада відкрили консульства в Гренландії на фоні погроз Трампа

Франція та Канада офіційно відкрили свої дипломатичні представництва в Нууку, столиці Гренландії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Цей крок став жестом підтримки Данії та єдності НАТО після того, як президент США Дональд Трамп знову висловив наміри придбати цю стратегічну арктичну територію. Попри те, що дипломати уникають прямих звинувачень на адресу Вашингтона, відкриття консульств сприймається як солідарність європейських та північноамериканських союзників із Копенгагеном.

Генеральний консул Франції Жан-Ноель Пуар’є зазначив, що його призначення є насамперед «посланням дружби» Гренландії та Данії, а не просто політичним сигналом. Посол Франції в Данії Крістоф Парізо підкреслив, що нове консульство – це конкретний інструмент співпраці між трьома країнами, а не лише формальний символ. Водночас канадська делегація на чолі з міністром закордонних справ Анітою Ананд та генерал-губернатором Мері Саймон провела урочисту церемонію підняття прапора, нагадавши, що Канада та Гренландія мають найдовший у світі морський кордон.

Дипломатична активність у регіоні посилилася після тижнів напруженості, викликаної агресивною риторикою Білого дому. Пропозиції Трампа анексувати острів задля зміцнення безпеки США викликали занепокоєння у Європі та загрожували розколом усередині НАТО. У відповідь на ці зазіхання європейські держави навіть спрямували додаткові військові контингенти до Гренландії для участі у спільних навчаннях із данськими силами.

Хоча спочатку президент Трамп погрожував запровадити торгові мита для країн, які підтримують данський контроль над островом, згодом ситуація дещо стабілізувалася. Після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте було досягнуто «рамкової угоди», що дозволило знизити градус напруги. Проте відкриття нових консульств чітко засвідчує, що союзники Данії мають намір активно захищати статус-кво в Арктиці.

Як повідомлялось, представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи навколо арктичного острова.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.