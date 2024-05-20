США не планують відправляти військових інструкторів в Україну

До повномасштабного вторгнення РФ військові інструктори із США перебували в Україні

Сполучені Штати наразі не збираються направляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових. Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії військові інструктори із США перебували в Україні. Однак «зараз це не так».

«Після закінчення війни я підозрюю, що в нас буде можливість це зробити, але наразі в США немає планів повертати військових інструкторів до України», – зазначив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових. Про це вона сказала Financial Times.

Каллас зазначила, що союзники по НАТО не повинні побоюватися, що відправка військ в Україну для тренування її солдатів може втягнути Альянс у війну з Росією. Вона розповіла, що «є країни, які вже тренують солдатів на місцях», і вони роблять це на свій страх і ризик.

Як повідомлялося, Литва може відправити свої військових до України для того, щоби навчати бійців Сил Оборони. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж, заявив міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс.

До слова, колишній міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що не треба виключати можливість введення військ НАТО до України, але не варто це афішувати.