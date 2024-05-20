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«Ми налаштовані рішуче»: Остін повідомив, про що домовилися союзники України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Ми налаштовані рішуче»: Остін повідомив, про що домовилися союзники України
Остін підкреслив, що Сполучені Штати, а також союзники та партнери по всьому світу зберігатимуть фокус уваги на нагальних потребах України в Харкові та інших місцях
фото: з відкритих джерел

За словами Остіна, під час зустрічі було приділено багато уваги системам ППО, які допомагають відбивати Україні хвилі запущених російських ракет та іранських дронів

Союзники єдині у своєму рішенні допомагати Україні протистояти загрозам з боку Росії. Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на єдності всіх учасників Контактної групи з питань оборони України під час підсумкової пресконференції за результатами 22-ї зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Партнери України – об’єднані. І ми налаштовані рішуче», – наголосив глава Пентагону.

Крім того, за його словами, члени Контактної групи в понеділок обговорили виклики для безпеки України в тривалій перспективі, зосередившись при цьому на роботі восьми коаліцій спроможностей. У цьому контексті Остін відзначив зусилля Німеччини, яка зробила чимало для посилення української ППО, а також Британії й Норвегії, які очолюють морську коаліцію та допомагають ЗСУ відбивати атаки Путіна.

«Тож, ми продовжимо працювати з країнами доброї волі по всьому світу, щоби підтримати боротьбу України за виживання. І ми продовжимо доводити, чому Україна має значення», – наголосив глава Пентагону.

Він поінформував, що під час зустрічі Контактна група заслухала безпосередньо представників України, зокрема міністра оборони Умєрова.  «Вони надали цінну інформацію про оборонні операції України на лінії фронту, включно з новим наступом Росії навколо Харкова та інших місцях, а також шукати для цього швидкі рішення.

Крім того, за словами Остіна, під час зустрічі було приділено багато уваги системам ППО, які допомагають відбивати Україні хвилі запущених російських ракет та іранських дронів. «Ми продовжимо добиватися, щоб Україна мала контроль над своїм небом і могла захищати власних громадян та цивільну інфраструктуру далеко від лінії фронту», – наголосив міністр оборони США.

Остін підкреслив, що Сполучені Штати, а також союзники та партнери по всьому світу зберігатимуть фокус уваги на нагальних потребах України в Харкові та інших місцях, а також шукати для цього швидкі рішення.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, міністр оборони США Ллойд Остін відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн». Він виступив традиційно зі вступним словом на початку зустрічі. Про це стало відомо із соціальної мережі Х  Остіна. Це вже 22-е засідання учасників формату «Рамштайн», яке цього разу проходить у режимі віртуального зв’язку.

Теги: США Пентагон Ллойд Остін

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